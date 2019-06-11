Анастасия Макеева обнажилась ради фотосессии в поле с ромашками

После фотосессии с тюльпанами 37-летняя Анастасия Макеева попозировала на ромашковом поле, с букетом цветов в руках. Снимки знаменитость опубликовала в своем Instagram. При этом экс-супруга певца Глеба Матвейчука поразмышляла о возрасте.

«Что вы думаете по поводу возраста?! В каком возрасте вы хотели бы зависнуть?! А я реально считаю, что необходимо полюбить себя в любом возрасте и научиться стареть. Принимать себя новую и пусть не все тебе нравится. Но, что самое удивительное пока я реально в любимом своем возрасте… Я считаю, что я еще многое могу и весьма привлекательна», — добавила Макеева.

Актриса не смогла пропустить церемонию открытия сочинского фестиваля «Кинотавр». К слову, на красной ковровой дорожке среди знаменитостей также были замечены Агата Муцениеце с супругом Павлом Прилучным, Екатерина Вилкова, Ксения Собчак, Константин Богомолов, Екатерина Шпица, Татьяна Лютаева и Агния Дитковските.