Звездный стиль

Макеева разделась ради фотосессии, прикрыв наготу тюльпанами

В комментариях под свежим фото актриса обратилась к подписчикам.

Макеева разделась ради фотосессии, прикрыв наготу тюльпанами
Анастасия Макеева (Фото: Globallookpress.com)

В свои 37 лет Анастасия Макеева решилась принять участие в откровенной фотосессии. В Instagram девушка опубликовала свежий кадр, на котором она запечатлена без одежды. Свою наготу, по задумке автора фото, модель прикрыла лишь букетом тюльпанов. В комментариях под снимком аткриса обратилась к верным почитателям, заговорив о моралистах.

«Вот вопрос, что меня мучает!! Как вы относитесь к моралистам?! Должен ли человек формировать себя по принципу «угоди всем» или «я такой и это моя позиция»?! Ну и мой протест моралистам… Мой взгляд на искусство в фотографии», — подметила Анастасия.

Снимок актрисы за первый час оценили порядка пяти тысяч человек. Ранее Анастасия Макеева делилась кадрами из своего мальдивского отпуска, демонстрируя на снимках фигуру в бикини. Девушка тщательно следит за своим рационом, как, впрочем, и Светлана Бондарчук. При этом бывшая жена Бондарчука ест по утрам хлеб и не может отказаться от спагетти.

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Макеева разделась ради фотосессии, прикрыв наготу тюльпанами
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