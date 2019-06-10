Шпица подчеркнула талию и зону декольте платьем-бюстье

33-летняя Екатерина Шпица стала гостьей церемонии открытия сочинского фестиваля «Кинотавр». Для выхода в свет актриса выбрала вечернее платье с декольте глубокого зеленого цвета. К слову, на красной дорожке в наряде изумрудного цвета позировала и Агата Муцениеце.

Свой образ Екатерина дополнила босоножками золотого оттенка и серьгами с бриллиантами. Волосы актриса зачесала на пробор.

Как и актриса Светлана Ходченкова, Екатерина Шпица появилась на красной дорожке «Кинотавра» без сопровождения. А вот телеведущая Ксения Собчак позировала перед объективами фотокамер с шоуменом Игорем Верником.

На днях Ксения и ее супруг Максим Виторган официально оформили развод. У пары есть общий сын Платон. В ноябре малышу исполнится три годика. Среди знаменитостей на церемонии также была замечена Татьяна Лютаева с дочкой Агнией Дитковските, Анастасия Макеева, Надежда Михалкова и многие другие.