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Прилучный и Муцениеце положили конец слухам о расставании

Супруги вместе позировали на красной ковровой дорожке кинофестиваля «Кинотавр» в Сочи.

Прилучный и Муцениеце положили конец слухам о расставании
Павел Прилучный и Агата Муцениеце (Фото: Владимир Веленгурин/"КП")

31-летний Павел Прилучный в компании супруги, 30-летней Агаты Муцениеце, стал гостем церемонии открытия фестиваля «Кинотавр» в Сочи. На красной дорожке актер сериала «Мажор» позировал вместе с возлюбленной. Для выхода в свет супруг Агаты выбрал горчичный костюм и белую сорочку, а его спутница примерила юбку и топ изумрудного цвета.

В недавнем интервью Агата Муцениеце призналась, что с юмором относится к ревности мужа. Также они с супругом стараются не обращать внимание на домыслы, которые появляются в прессе. Пару то и дело разводят, но недавний выход актеров доказал, что в звездной семье все хорошо.

Павел Прилучный вывел в свет жену Агату Муцениеце
Павел позировал в горчичном костюме, а Агата примерила изумрудную юбку и топ (Фото: Владимир Веленгурин/»КП»)

У пары двое детей: 6-летний Тимофей и 3-летняя Мия. По словам супруги Павла, их дети прекрасно ладят между собой. Конечно, иногда они ссорятся и даже могут затеять драку, но Тимофей всегда вступается за сестренку на детской площадке. Пока Агата не торопится становиться мамой в третий раз, несмотря на то, что Павел очень хочет еще одного ребенка.

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"Кинотавр" 2019"Кинотавр" в СочиАгата Муцениецезвездные детизвездный стильПавел Прилучный
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Прилучный и Муцениеце положили конец слухам о расставании
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