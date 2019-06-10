Прилучный и Муцениеце положили конец слухам о расставании

31-летний Павел Прилучный в компании супруги, 30-летней Агаты Муцениеце, стал гостем церемонии открытия фестиваля «Кинотавр» в Сочи. На красной дорожке актер сериала «Мажор» позировал вместе с возлюбленной. Для выхода в свет супруг Агаты выбрал горчичный костюм и белую сорочку, а его спутница примерила юбку и топ изумрудного цвета.

В недавнем интервью Агата Муцениеце призналась, что с юмором относится к ревности мужа. Также они с супругом стараются не обращать внимание на домыслы, которые появляются в прессе. Пару то и дело разводят, но недавний выход актеров доказал, что в звездной семье все хорошо.

больше по теме 6-летний сын Прилучного не дает в обиду младшую сестренку Дети Агаты Муцениеце и Павла Прилучного много времени проводят вместе.

У пары двое детей: 6-летний Тимофей и 3-летняя Мия. По словам супруги Павла, их дети прекрасно ладят между собой. Конечно, иногда они ссорятся и даже могут затеять драку, но Тимофей всегда вступается за сестренку на детской площадке. Пока Агата не торопится становиться мамой в третий раз, несмотря на то, что Павел очень хочет еще одного ребенка.