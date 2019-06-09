54-летняя Лютаева не стала надевать белье под белую блузу

54-летняя Татьяна Лютаева вместе с дочерью Агнией Дитковските стала гостьей церемонии открытия фестиваля «Кинотавр» в Сочи. Перед объективами фотокамер советская и литовская актриса появилась в черной юбке в пол и белой тонкой блузке. Примечательно, что знаменитость не стала надевать лиф под наряд. Ткань блузы облегала формы Лютаевой, как вторая кожа. Вверх своего одеяния актриса примерила на голое тело. На красной дорожке рядом с мамой позировала и ее 31-летняя дочка Агния Дитковските. Девушка выбрала для выхода в свет платье в пол с глубоким декольте.

Напомним, что дочка актрисы уже сделала ее бабушкой. Агния родила сына Федора от Алексея Чадова. Малышу исполнилось 5 лет. Романтические отношения между молодыми людьми завязались после совместных съемок в фильме Резо Гигинеишвили «Жара». У Дитковските также есть второй ребенок, писала «Комсомольская правда».