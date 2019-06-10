Звездный стиль

Макеева выбрала для открытия «Кинотавра» платье в греческом стиле

Экс-супруга певца Глеба Матвейчука 37-летняя Анастасия Макеева прилетела в Сочи.

Макеева выбрала для открытия «Кинотавра» платье в греческом стиле
Анастасия Макеева (Фото: Globallookpress.com)

37-летняя Анастасия Макеева стала гостьей церемонии открытия сочинского фестиваля «Кинотавр». Перед объективами фотокамер знаменитость позировала в шифоновом вечернем платье. Наряд актрисы в так называемом греческом стиле. Подобный фасон отличает струящаяся ткань, слегка завышенная талия, акцент на груди.

Актриса Анастасия Макеева
Анастасия Макеева (Фото: Instagram.com/makeevan)

На красной дорожке «Кинотавра» также были замечены Павел Прилучный и Агата Муцениеце, Валерия Гай Германика, Екатерина Шпица, Екатерина Вилкова, Светлана Ходченкова, Татьяна Лютаева, Агния Дитковските и многие другие.

На открытии фестиваля Валерия Гай Германика обнародовала третью беременность. На публике режиссер появилась в компании спутника, которого не стала представлять. У знаменитости подрастают дочери: Октавия и Северина. Валерия не стала комментировать свое интересное положение. Пока также неизвестна личность будущего отца малыша.

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"Кинотавр" 2019Анастасия Макеевазвездный стиль
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Макеева выбрала для открытия «Кинотавра» платье в греческом стиле
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