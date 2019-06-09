Валерия Гай Германика перестала скрывать третью беременность

35-летняя Валерия Гай Германика появилась на красной дорожке церемонии открытия фестиваля «Кинотавр» в облегающем черном платье. И судя, по заметно округлившемуся животику режиссера, она ждет прибавление. У знаменитости подрастают дочери: 11-летняя Октавия и трехлетняя Северина.

С отцом младшей наследницы Валерия разошлась еще в 2016 году. Брак режиссера с танцором Вадимом Любушкиным продлился всего полгода, хотя развод мог случиться и раньше. Ведь сразу же после свадьбы Германике стало известно, что ее возлюбленный «двоеженец». Ранее мужчина сочетался браком в Штатах и на момент регистрации отношений с Валерий справку о разводе не получил, писала «Комсомольская правда».

К слову, свое интересное положении Валерия никак не комментирует. Но и скрывать округлившийся животик под объемными платьями и балахонами Германика не стала.