Похудевшая Настя Каменских продемонстрировала фигуру в бикини во время медового месяца

В конце минувшей недели Настя Каменских и Потап сыграли свадьбу. Они хотели устроить тайное торжество и даже зашифровали текст пригласительных, но в итоге о торжестве все же узнали журналисты. Выездная церемония состоялась в лесу. Невеста была облачена в элегантное кружевное платье с отстегивающимся шлейфом, а жених поспешил к венцу в костюме песочного оттенка. Обменявшись клятвами, они отправились отмечать важное событие с друзьями. Влюбленные кружились в танце под хиты Верки Сердючки и не только.

Отгуляв чуть менее бурно второй день свадьбы, молодожены отправились в медовый месяц. Сев на частный самолет, который, по словам Насти, ей подарил муж, они добрались до райского курорта. Точное место отдыха пока пара скрывает, но они уже успели поделиться первыми снимками из свадебного путешествия. К слову, одно время популярные исполнители испытывали очень серьезные проблемы с весом. Каменских то и дело приписывали беременность. В итоге ей это надоело и, урегулировав свое питание, она похудела с 80 до 60 кг. Последовал ее примеру и Потап. Он похудел почти на 30 кг, и теперь его вес составляет 111 килограммов.

Не удивительно, что, добравшись до пляжа, молодожены сразу сделали совместное фото на фоне побережья. В кадре влюбленные позируют с бокалами шампанского. Потап нежно обнимает избранницу в бикини.

На другом снимке певица решила показать свою фигуру в открытом купальном наряде, продемонстрировав стройные ноги, подтянутый живот и гладкие бедра. Поклонники восхитились красотой девушки.

«Вот люблю я красивые сочные формы», «Сама женственность», «Хотя бы одна певица, которая выглядит роскошно, а не как сельдь с лямблиями», «Мое мнение — это идеал женского тела», «Потапу везет», — прокомментировали пост подписчики. Многие фанаты надеются, что скоро артистка подарит Потапу ребенка. Напомним, что у него уже есть сын от прошлого брака Андрей. Мальчику 10 лет. Похоже, что Потапу удалось сохранить хорошие отношения с бывшей женой, так как она стала гостьей на его свадьбе.