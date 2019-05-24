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Потап и Настя Каменских за последние несколько лет сбросили на двоих 50 килограммов

Звезды плотно занялись собой, потому что одно время выглядели достаточно тяжеловесно.

Потап и Настя Каменских за последние несколько лет сбросили на двоих 50 килограммов
Потап и Настя Каменских/globallookpress.com

Музыканты Потап и Настя Каменских смогли похудеть на 50 килограммов на двоих за последние несколько лет. Одно время популярные исполнители испытывали очень серьезные проблемы с весом. К примеру, несколько лет назад все считали, что Настя Каменских беременна. Однако это было совсем не так. Просто у певицы был серьезный лишний вес. При росте в 173 сантиметра она весила 80 килограммов.

Потап и Каменских серьезно похудели/globallookpress.com

В итоге Настя Каменских начала борьбу с лишним весом. Однажды за восемь дней ей удалось скинуть сразу девять килограммов. После этого она лежала в санатории, где худела на воде. Лишние килограммы уходили, но потом возвращались снова. Тогда звезда решила бороться с весом другим путем. Она установила точные часы, в которые употребляла пищу. Ела она строго в 10, 14 и 19 часов. Порой устраивала себе крошечные перекусы. Питание было самым простым – овощи, рыба, мясо. Естественно, что по вечерам никаких углеводов. Сейчас вес артистки составляет всего 60 килограммов. Она в прекрасной форме.

Любопытно, что одно время Потап все время подшучивал над своей партнершей. Он называл ее пышкой и говорил, что ей бы не мешало взяться за себя. Правда, и сам он в те годы был далек от хорошей формы. Артист увидел, как его партнерша худеет, и решил последовать ее примеру. Как он отмечал, Каменских его невероятно мотивировала. Потап рассказывал, что во время концертов уже к середине начинал задыхаться. В итоге со 140 килограммов он похудел до 111-ти, доказав, что все в этом мире возможно, если сильно захотеть, сообщает «Комсомольская правда».

Потап и Настя Каменских накануне, 23 мая, сыграли свадьбу в одном из элитных ресторанов под Киевом. Поздравить их со знаковым событием в жизни пришли многие звезды украинского шоу-бизнеса.

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Потап и Настя Каменских за последние несколько лет сбросили на двоих 50 килограммов
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