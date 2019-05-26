32-летняя Каменских показала предсвадебное фото в белом халате

32-летняя Настя Каменских вышла замуж за 38-летнего Потапа. Молодые люди пели в дуэте, а со временем их дружеские отношения переросли в нечто большее. Хотя в своих совместных интервью пара утверждала, что ни о каком романе не может быть и речи. На тот момент артист состоял в отношениях и вместе с избранницей воспитывал общего ребенка.

Многолетний творческий союз Потапа и Насти Каменских все-таки подтолкнул молодых людей к тому, что они захотели официально узаконить брак, сыграв свадьбу. Как полагается невеста предстала на церемонии в белоснежном платье, фате и с букетом цветов. А Потап, будучи женихом, облачился в костюм.

больше по теме Улетевшие в свадебное путешествие Потап и Каменских не смогли сдержать чувств в самолёте Исполнители прямо на борту лайнера стали страстно целоваться и обниматься.

«День свадьбы всегда невероятно важный для каждой девушки!! И как же радостно, когда он идеален… Когда наслаждаешься моментом, когда каждая секунда бесценна», — подметила возлюбленная певца.

А несколькими часами ранее девушка опубликовала предсвадебное фото, на котором она была запечатлена в шелковом белом халате. В кадре певица позирует в ванной комнате, присев на край ванны. Судя по снимку, на тот момент стилист уже сделал невесте прическу и макияж. Ей оставалось только примерить платье невесты. Однако ради памятных кадров в свой свадебный день Настя решила устроить импровизированную съемку, запечатлев, как она готовилась к торжеству.