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32-летняя Каменских показала предсвадебное фото в белом халате

На протяжении нескольких дней украинская исполнительница публикует свадебный фотоотчёт, делясь с подписчиками своими эмоциями.

32-летняя Каменских показала предсвадебное фото в белом халате
Настя Каменских и Потам (Фото: Globallookpress.com)

32-летняя Настя Каменских вышла замуж за 38-летнего Потапа. Молодые люди пели в дуэте, а со временем их дружеские отношения переросли в нечто большее. Хотя в своих совместных интервью пара утверждала, что ни о каком романе не может быть и речи. На тот момент артист состоял в отношениях и вместе с избранницей воспитывал общего ребенка.

Многолетний творческий союз Потапа и Насти Каменских все-таки подтолкнул молодых людей к тому, что они захотели официально узаконить брак, сыграв свадьбу. Как полагается невеста предстала на церемонии в белоснежном платье, фате и с букетом цветов. А Потап, будучи женихом, облачился в костюм.

«День свадьбы всегда невероятно важный для каждой девушки!! И как же радостно, когда он идеален… Когда наслаждаешься моментом, когда каждая секунда бесценна», — подметила возлюбленная певца.

А несколькими часами ранее девушка опубликовала предсвадебное фото, на котором она была запечатлена в шелковом белом халате. В кадре певица позирует в ванной комнате, присев на край ванны. Судя по снимку, на тот момент стилист уже сделал невесте прическу и макияж. Ей оставалось только примерить платье невесты. Однако ради памятных кадров в свой свадебный день Настя решила устроить импровизированную съемку, запечатлев, как она готовилась к торжеству.

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Настя КаменскихСвадьба Насти Каменских и Потапа
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32-летняя Каменских показала предсвадебное фото в белом халате
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