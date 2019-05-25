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«У меня самый лучший муж на свете!»: Каменских стала обладательницей собственного самолета

Влюбленные 25 мая отправились в медовый месяц.

«У меня самый лучший муж на свете!»: Каменских стала обладательницей собственного самолета
Настя Каменских. фото: instagram.com/kamenskux/

Два дня назад состоялась одна из самых долгожданных свадеб десятилетия. Потап (настоящее имя Алексей Потапенко, — Прим. ред.) и Настя Каменских, которые скрывали свои отношения до последнего, в минувший четверг устроили выездную роспись в лесу под Киевом. На торжество они позвали близких и друзей. До глубокой ночи влюбленные принимали поздравления, наслаждались выступлением Верки Сердючки и кружились в танце.

Второй день свадьбы прошел не менее весело. На этот раз Настя уже была облачена не в свадебное платье, а в обычную футболку и белые брюки, а ее избранник в зеленую футболку и кепку в тон. Они целовались, пили шампанское и пели с друзьями за огромным столом. А утро в субботу молодожены отправились в медовый месяц. Они сели на частный самолет вместе с друзьями и стали пить прохладительные напитки.

Беседуя между собой одна из подруг пары неожиданно решила поднять тост за презент, который сделал Потап своей жене. «Леша подарил Насте самолет!», — произнесла девушка. «Спасибо! У меня самый лучший муж на свете!», — сказала певица, поднимая бокал. По всей видимости, именно на борту нового воздушного судна пара и отправилась в путешествие. Артистка показала, как выглядит салон внутри.

фото: instagram.com/kamenskux/

Полет оказался долгим, поэтому вскоре путешественникам подали изысканные блюда, а также торт. Влюбленные пока решили оставить в секрете место, где проведут ближайшие несколько недель. Поклонники надеются, что Каменских скоро забеременеет и подарит своему мужу ребенка. Напомним, что Потап и Настя познакомились в 2006 году. Рэпер искал девушку, которая бы пела у него припевы в композициях. В итоге он очень быстро понял, что она — талантливая певица с большим потенциалом. Они скрывали свои отношения. А в 2014 году артист развелся с первой женой Ириной Горовой, от которой у него подрастает сын Андрей. Экс-супруги остались в хороших отношениях. Горова даже пришла на его свадьбу.

 

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