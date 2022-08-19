«Суд и депортация»: Светлану Малькову могут выгнать из Америки в ближайшее время

Середина марта этого года стала переломной в жизни сразу нескольких семей. Именно в то время бывшая жена Романа Малькова, который теперь женат на актрисе Анастасии Макеевой – Светлана решила перебраться из Словении в США. А дальше все развивается, как в настоящем американском фильме, который уже больше смахивает на драму.
Обман не знает границ
Из Любляны Светлана Малькова с тремя детьми прилетела в Майами. Воодушевленная тем, что ей удалось пересечь границу с некоторыми просроченными документами, она решила провести прямой эфир для своих фанаток.
По словам многодетной матери, американские визы на себя и троих детей она получила, а при при прохождении паспортного контроля попросту обвела пограничника вокруг пальца.
«Он спросил: «Вы вернетесь в Любляну?». Я сказала: «Да, конечно». И все, мы побежали. Анюта стоит трясется, причем она не хотела уезжать... Следующее препятствие – это американская зона. Меня предупреждали о том, что вещи нужно брать такие, будто ты летишь на отдых. Пограничник спрашивает: «На сколько дней прилетели?». Я говорю: «На 12, сначала в Майами, а потом в Диснейленд». И он нас пропустил», - рассказала Малькова.
Погуляв несколько дней в Майами у недавно появившейся подруги, Малькова с детьми отправилась в Сиэтл. Фанатов тем временем успела заверить в том, что собирается замуж за американца, обязательно откроет свою школу рисования да и вообще, будет безгранично счастлива.
Светлана Малькова в Майами. Фото: соцсети
Ферма, секта, шелтер
Тем временем Светлана с детьми поселилась на ферме близ Сиэтла. Хозяйничает там известный в определенных кругах уроженец Украины, который величает себя пастором. Имя его мы писать не будем. С тех самых пор в личных аккаунтах Мальковой стали появляются кадры с так называемых проповедей. Мероприятия она посещала не одна, а со всеми тремя детьми – 15-летней Анной, 13-летним Сашей и 7-летним Акимом.
Именно тогда отец детей Роман Мальков начал бить тревогу. В своих аккаунтах он оставил официальное обращение, заявив, что его экс-супруга незаконно вывезла детей в США.
«Обращаюсь ко всем! Прошу помощи! Спасите детей! Малькова Светлана Евгеньевна, незаконно (без разрешения отца, т.е. меня) вывезла детей в Соединенные Штаты Америки, а именно в данный момент находится в г. Белвью (Сиэтл). Находится на территории США нелегально… Вывезла детей, не сообщив им, что они уезжают на ПМЖ, бросив в непотребном виде квартиру, не оплатив ее и не сообщив хозяину квартиры о своем отъезде, сбежала», - заявил Мальков.
В то же время Светлана Малькова начала рассказывать о своих буднях в США. Продукты питания она брала в фуд-банке, а прямые эфиры, во время которых рисовала для фанатов, практически забросила.
Шелтер, в котором поселилась Малькова с детьми. Фото: соцсети
Буквально недавно многодетная мама заявила, что переехала в новую квартиру. Она находится в штате Вашингтон, недалеко от Сиэтла. Кстати, сам Сиэтл – мечта Мальковой. Своих фанаток она уверяет в том, что в ближайшее время обязательно переберется в этот город.
В соцсетях Светлана показала кадры жилья, вид из окна и даже детские комнаты. Но опытные пользователи Сети быстро выяснили, что новое жилье семьи – обычный американский шелтер, другими словами, приют для бездомных.
Светлана Малькова с детьми. Фото: соцсети
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Что гласит буква закона
Звездный адвокат Александр Бенхин отметил, что по российскому законодательству никакого согласия отца на отъезд детей не требуется. Однако оно необходимо для того, чтобы получить визы в посольстве.
По словам правозащитника, тут есть два варианта развития событий. Либо у Светланы все-таки было согласие (но Роман Мальков утверждает обратное, - Прим. авт), либо она попросту подделала документы.
«Есть черные варианты – подделать документы, якобы отец умер или без вести пропал. Но это совсем чернуха. Скорее всего, у нее были согласия, датированные старым числом. А при перемещении эти согласия вряд ли кто-то спросит. Уже там она подала заявление на убежище, как женщина, находящаяся в опасности. И поэтому получила какой-то временный статус, может быть», - сказал Бенхин в разговоре с сайтом Teleprogramma.pro.
Таким образом, уже на основании поданного заявления на убежище Светлана Малькова могла получить ключи от того самого социального жилья. Жить там семья будет пока дело рассматривают в соответствующих органах.
По словам Мальковой, такую помощь ей оказывает государство. Фото: t.me/Svetlana_family
Суд и депортация
Правозащитник Бенхин говорит, что теперь Роман Мальков может обратиться в правоохранительные органы штата Вашингтон.
«Если у него есть американская виза, то он может полететь и требовать встречи с детьми. У него есть все юридические основания говорить о том, что даже если согласия были даны, то даны для временных туристических выездов, а то, что сейчас происходит, уже не является туризмом. Он может идти в полицию и писать заявление, что никакого согласия на задержку детей не давал», - продолжил Бенхин.
При всем этом Светлане Мальковой может грозить депортация из США. Ранее стало известно, что у многодетной матери есть ВНЖ в Словении. А с таким документом рассчитывать на получение статуса беженца в Америке практически нереально. С точки зрения американских структур, страны Евросоюза находятся вне зоны риска.
Старший сын Мальковых Андрей живет с отцом и Анастасией Макеевой в Москве. Фото: соцсети
«Ей скажут, что в Словении никакая опасность не угрожает. Тут нужно доказывать обратное, а сделать это сложно. Она может проиграть этот иск. И по результатам суда ее могут депортировать. Скорее всего, на данный момент это все рассматривается, а рассматривается там все очень долго. Может и год, и два. А пока 180 дней она может там легально находиться», - заключил Бенхин.
Напомним, тем временем Светлана Малькова заявила, что получила бесплатные школьные принадлежности, а также напомнила своим подписчикам, что Роман Мальков исправно платит алименты на троих детей. Старший сын Мальковых – 17-летний Андрей, как известно, уже больше года живет в Москве и отцом и Анастасией Макеевой.
Справка Teleprogramma.pro
Александр Бенхин – звездный адвокат. Член Международной полицейской ассоциации, помощник члена Совета Федерации, специалист по Шенгенскому соглашению. Работал с Любовью Успенской, Андреем Григорьевым-Апполоновым и другими селебрити.
Александр Бенхин. Фото: соцсети