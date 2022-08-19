«Суд и депортация»: Светлану Малькову могут выгнать из Америки в ближайшее время

Середина марта этого года стала переломной в жизни сразу нескольких семей. Именно в то время бывшая жена Романа Малькова, который теперь женат на актрисе Анастасии Макеевой – Светлана решила перебраться из Словении в США. А дальше все развивается, как в настоящем американском фильме, который уже больше смахивает на драму.

Обман не знает границ

Из Любляны Светлана Малькова с тремя детьми прилетела в Майами. Воодушевленная тем, что ей удалось пересечь границу с некоторыми просроченными документами, она решила провести прямой эфир для своих фанаток.

По словам многодетной матери, американские визы на себя и троих детей она получила, а при при прохождении паспортного контроля попросту обвела пограничника вокруг пальца.