«Смелое и опрометчивое заявление»: что ждет Светлану Малькову в ближайшее время по мнению адвоката

Буквально через несколько дней будет пять месяцев с того момента, как Светлана Малькова с тремя детьми перебралась из Словении в США. О своей жизни за океаном многодетная мама рассказывает фанатам в телеграм-канале. Но в этой истории, за которой Teleprogramma.pro наблюдает с самого начала, не все так просто.

Как все начиналось

Светлана и Роман Мальковы прожили в Словении шесть лет. Перед началом пандемии бизнесмен-строитель отправился на заработки в Москву. Уже на тот момент, по признанию многодетного отца, семьи как таковой не было. Супруги не разводились только из-за бюрократических вопросов.

Летом 2020-го Мальков с бригадой рабочих отправляется в один из приграничных Москве регионов, где у актрисы Анастасии Макеевой есть дача. Звезда театра вызвала работников, не подозревая, что встретит свою любовь. Но как только тайное стало явным, артистку тут же окрестили разлучницей.