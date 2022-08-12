«Смелое и опрометчивое заявление»: что ждет Светлану Малькову в ближайшее время по мнению адвоката

Буквально через несколько дней будет пять месяцев с того момента, как Светлана Малькова с тремя детьми перебралась из Словении в США. О своей жизни за океаном многодетная мама рассказывает фанатам в телеграм-канале. Но в этой истории, за которой Teleprogramma.pro наблюдает с самого начала, не все так просто.
Как все начиналось
Светлана и Роман Мальковы прожили в Словении шесть лет. Перед началом пандемии бизнесмен-строитель отправился на заработки в Москву. Уже на тот момент, по признанию многодетного отца, семьи как таковой не было. Супруги не разводились только из-за бюрократических вопросов.
Летом 2020-го Мальков с бригадой рабочих отправляется в один из приграничных Москве регионов, где у актрисы Анастасии Макеевой есть дача. Звезда театра вызвала работников, не подозревая, что встретит свою любовь. Но как только тайное стало явным, артистку тут же окрестили разлучницей.
А Светлана Малькова тем временем решила громко заявить о себе. Она появилась в программах Леры Кудрявцевой и Андрея Малахова, где тут же нашла поддержку в лице многих россиян. Многодетной маме сочувствовали, предлагали помощь, сердобольные граждане переводили деньги, а разводом занялась звездный адвокат Юлия Вербицкая-Линник.
Обман на границе
Шло время, Светлана периодически заявляла, что Роман, который к тому моменту уже стал мужем Анастасии Макеевой, не платит алименты. 18 марта она, показав кадры из самолета, призналась, что отправилась в США. Оставив неубранную арендованную квартиру в Любляне и кошку Фею, Малькова прибыла в Майами.
Своей группе поддержки многодетная мама рассказывала, что выходит замуж за американца, а границу пересекла по визе К1 (виза невесты). Правда, позже призналась, что никакого жениха нет, а история была придумана «для прессы».
Светлана Малькова с детьми. Фото: соцсети
Повеселившись в Майами, Малькова с детьми уехала в пригород Сиэтла. Именно там находится известная в определенных кругах секта. Мы не будем называть имя человека, который считает себя пастором, кадры с его выступлений Светлана довольно часто публикует в своих аккаунтах.
Семья поселилась на ферме, о чем Малькова сама рассказывала своим фанатам, впрочем, однажды она осмелилась заявить, что американскую границу пересекла незаконно.
«Я даже всех пограничников обманула и обманным путем вывезла детей», - написала Малькова.
Заявление Светланы Мальковой в телеграм-канале. Скриншот: t.me/Svetlana_family
Адвокат Юлия Вербицкая-Линник призналась, что не была посвящена в планы Светланы Мальковой.
«Америка крайне щепетильно относится к вопросу пересечения границ. Думаю, это очень смелое и очень опрометчивое заявление. Последствия при незаконном пересечении границ в Америке очень серьезные, вплоть до депортации, санкций и запрета на въезд. Может быть, она пошутила, но даже если это шутка, то крайне неудачная. Так как Америка воспринимает подобного рода обращения очень серьезно», - сказала Teleprogramma.pro Вербицкая-Линник.
К слову, правозащитник порекомендовала Светлане Мальковой никогда не говорить неправду, так как это может иметь тяжелые последствия, а адвокаты в Америке – очень дорогое удовольствие.
Американский шелтер
На днях Малькова заявила, что переехала в новую квартиру. Фанатам она показала фотографии комнат, вида из окна, фасада дома и даже ключей. Правда, не учла тот факт, что опытным пользователям Сети не составило труда найти то самое знание.
Оказалось, что это социальное жилье, так называемый шелтер. Поселиться там могут люди без определенного места жительства. Дом находится в штате Вашингтон, недалеко от Сиэтла, по соседству с промзоной. Помимо крыши над головой, семье также дают еду, правда, по расписанию. Именно такие тарелки Малькова любит публиковать в своих соцсетях, выдавая их за собственно приготовленные блюда.
Шелтер - приют для бездомных, в котором поселилась Светлана Малькова с детьми. Скриншот: t.me/Svetlana_family
«В Америке программа поддержки людей, которые оказались в сложной жизненной ситуации, широко распространена. И очень часто не спрашивают документы, так как это общество благотворительное, они просто оказывают помощь, обратившимся за нею. Они предоставляют кровлю, еду, потому что в Америке это считается правильным гостеприимством и поддержкой тому, кто в этом нуждается», - сказала Вербицкая-Линник.
Статус беженца или депортация
Так как срок проживания в шелтере ограничен – до двух лет, то за этот период Светлане Мальковой необходимо основательно заниматься документами.
Юлия Вербицкая-Линник говорит, что для получения статуса беженца, ей необходимо обратиться к адвокату, который сформирует специальное ходатайство.
Светлана Малькова. Фото: соцсети
«Для того чтобы получить статус беженца, ей необходимо будет доказать, что ее пребывание в той стране, где она родилась и гражданство которой имеет, либо той страны, где у нее имеется вид на жительство, представляло определенную опасность для нее.
Несмотря на то, что Америка - страна эмигрантов, она очень щепетильно относится к лицам, которые въезжают на территорию. Еда, вещи, учебники, очень много нужд, тем более, что у Светланы не один ребенок. И благотворительности на закрытие всех этих нужд вряд ли хватит, потому что Америка умеет считать деньги», - заметила адвокат.
Всем известно, что получить гражданство другой страны – дело непростое, а учитывая правила США, процедура эта очень долгая и сложная. В случае, если Светлане Мальковой будет грозить депортация, то она с детьми вернется в Словению, где по определенным документам имеет право на проживание.
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Справка Teleprogramma.pro
Юлия Вербицкая-Линник - адвокат, к.ю.н., основатель адвокатского агентства «Вербицкая-Линник и партнеры», президент Фонда поддержки искусств и музейной деятельности «Русские меценаты».
Юлия Вербицкая-Линник. Фото: личный архив