«Вывезла детей обманным путем»: Малькова призналась, что обвела пограничников вокруг пальца

В середине марта Светлана Малькова, получившая популярность после развода с нынешним мужем Анастасии Макеевой, решила перебраться в США. Вместе с тремя детьми она уехала из Словении сначала во Флориду, а затем поселилась близ Сиэтла.
Ранее многодетная мама сообщала, что приехала по визе невесты, но позже призналась - никакого жениха нет и замуж она не собирается. Теперь же Светлана и вовсе заявила, что пересекла границу обманным путем.
Телеграм-канала Светланы Мальковой. Скриншот
«Я даже всех пограничников обманула и обманным путем вывезла детей», - написала Малькова в своем телеграм-канале.
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Напомним, ранее Роман Мальков бил тревогу, заявив, что бывшая жена отвезла его детей в секту. Позже и сама Светлана призналась, что живет на ферме и посещает проповеди известного в определенных кругах сектанта.