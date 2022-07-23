«Вывезла детей обманным путем»: Малькова призналась, что обвела пограничников вокруг пальца

В середине марта Светлана Малькова, получившая популярность после развода с нынешним мужем Анастасии Макеевой, решила перебраться в США. Вместе с тремя детьми она уехала из Словении сначала во Флориду, а затем поселилась близ Сиэтла.

Ранее многодетная мама сообщала, что приехала по визе невесты, но позже призналась - никакого жениха нет и замуж она не собирается. Теперь же Светлана и вовсе заявила, что пересекла границу обманным путем.