«Впереди квартира, зубы, губы»: уехавшая в США Малькова похвасталась новой покупкой

В середине марта Светлана Малькова, которая стала популярна в определенных кругах после громкого развода с Романом Мальковым, переехала в США. Новый муж Анастасии Макеевой утверждает, что его экс-супруга вместе с тремя детьми угодила в секту.

В последнее время и сама Светлана не скрывает, что с упоением слушает проповеди известного в определенных кругах сектанта. Кроме того, она живет на ферме близ Сиэтла. Накануне Малькова заявила, что купила новый автомобиль, а впереди у нее еще много планов.