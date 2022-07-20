«Впереди квартира, зубы, губы»: уехавшая в США Малькова похвасталась новой покупкой

В середине марта Светлана Малькова, которая стала популярна в определенных кругах после громкого развода с Романом Мальковым, переехала в США. Новый муж Анастасии Макеевой утверждает, что его экс-супруга вместе с тремя детьми угодила в секту.
В последнее время и сама Светлана не скрывает, что с упоением слушает проповеди известного в определенных кругах сектанта. Кроме того, она живет на ферме близ Сиэтла. Накануне Малькова заявила, что купила новый автомобиль, а впереди у нее еще много планов.
Аким Мальков. Фото: соцсети
«Новое приобретение. Бензин дорожает, поэтому я решила поменять машину. Теперь я владелец экономичной Тойоты. Одно из моих желания сбылось… Дальше квартира, зубы, губы», - написала Малькова.
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Напомним, ранее Светлана Малькова призналась, что обманула фолловеров, когда заявила, что поехала в США по визе невесты.