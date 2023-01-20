Директор Бориса Моисеева сделал важное заявление о приезде брата певца

Напомним, Борис Моисеев ушел из жизни 27 сентября прошлого года. После смерти артиста Маркс Толкач рассказал журналистам, что в последний раз созванивался с братом полтора года назад. После этого они больше не разговаривали.

По словам Маркса Толкача, директор Бориса Моисеева Сергей Горох специально изолировал его от брата. Также мужчина предположил, что представитель певца может быть причастен к его смерти, а случившаяся трагедия позволила ему завладеть имуществом Бориса Михайловича.

В октябре прошлого года в комментариях нашему изданию Сергей Горох отметил, что готов общаться с Марксом Толкачом только через компетентные органы.

«Если говорить об обвинениях Маркса, то пусть он все решает через суд. Я с ним общаться не буду, - пояснил директор Бориса Моисеева. - Если он утверждает, что спустя 12 лет узнал, что у Бори было три инсульта, о чем тут можно говорить вообще? Я в шоке от этих слов».

На защиту Сергея Гороха встали многие артисты, знакомые с Борисом Моисеевым, например, Лолита Милявская, Азиза, Клара Новикова, Рустам Солнцев. Они отметили, что если бы не Сергей, то Борис Михайлович бы ушел из жизни значительно раньше.