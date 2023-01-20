Директор Бориса Моисеева сделал важное заявление о приезде брата певца

Брат Бориса Моисеева Маркс Толкач приедет из Канады в Москву, чтобы начать борьбу за наследство артиста. Об этом сообщает издание «Starhit». По сообщениям СМИ, родственник певца появится в столице в ближайшие несколько недель.
Teleprogramma.pro поговорила с директором артиста Сергеем Горохом, чтобы узнать, насколько эта информация соответствует действительности. И вот что он ответил нашему изданию.
Борис Моисеев. Фото: Global Look Press
«Я поясню свою позицию. Еще при жизни и задолго до ухода Борис просил меня не комментировать и не вступать в обсуждение его бытовых жизненных ситуаций. Все, что нужно, я уже сказал, - отметил Сергей Горох.
– Единственное, о чем я прошу вас и ваших коллег, - перед публикациями проверять информацию. Это сегодня сделать не сложно. А написав абсолютно абсурдные факты, вы оскорбляете память о Борисе Михайловиче».
Ранее Маркс Толкач также объявлял, что его интересы будет защищать звездный адвокат Александр Добровинский. Teleprogramma.pro поговорила и с правозащитником, чтобы узнать, действительно ли брат Бориса Моисеева намерен посетить Москву.
«О приезде Маркса Толкача говорить еще очень рано. Сначала нам необходимо ознакомиться с завещанием, что произойдет, думаю, в ближайшее время. Исходя из того, что мы увидим в документе, будет принято решение о необходимости присутствия господина Толкача», - прокомментировал адвокат Александр Добровинский.
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Александр Добровинский. Фото: личный архив
Напомним, Борис Моисеев ушел из жизни 27 сентября прошлого года. После смерти артиста Маркс Толкач рассказал журналистам, что в последний раз созванивался с братом полтора года назад. После этого они больше не разговаривали.
По словам Маркса Толкача, директор Бориса Моисеева Сергей Горох специально изолировал его от брата. Также мужчина предположил, что представитель певца может быть причастен к его смерти, а случившаяся трагедия позволила ему завладеть имуществом Бориса Михайловича.
В октябре прошлого года в комментариях нашему изданию Сергей Горох отметил, что готов общаться с Марксом Толкачом только через компетентные органы.
«Если говорить об обвинениях Маркса, то пусть он все решает через суд. Я с ним общаться не буду, - пояснил директор Бориса Моисеева. - Если он утверждает, что спустя 12 лет узнал, что у Бори было три инсульта, о чем тут можно говорить вообще? Я в шоке от этих слов».
На защиту Сергея Гороха встали многие артисты, знакомые с Борисом Моисеевым, например, Лолита Милявская, Азиза, Клара Новикова, Рустам Солнцев. Они отметили, что если бы не Сергей, то Борис Михайлович бы ушел из жизни значительно раньше.