Александр Добровинский на стороне защиты: Филиппа Киркорова хотят привлечь к ответственности из-за танца на кресте

Юрист Александр Добровинский признался, что исполнителя Филиппа Киркорова хотят наказать через суд за скандальный танец на кресте.

Сам Добровинский не видит ничего криминального в номере Киркорова.

«Номер с крестом, который до сих пор некоторым не дает покоя, задуман как раз как поклонение Марии Магдалене. Филипп Бедросович поднимается на крест и преклоняет колено перед этой святой», – заявил Добровинский.

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