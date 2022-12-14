Директор Моисеева прокомментировал планы брата артиста бороться за наследство

Намерение старшего брата Бориса Моисеева, Маркса Толкача, бороться за наследство артиста прокомментировал Сергей Горох, который много лет был арт-директором Моисеева. По его мнению, у ближайшего родственника покойного есть все основания для того, чтобы предъявлять свои права.