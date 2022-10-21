«Я в шоке от этих слов»: как разрешился конфликт между директором Моисеева Горохом и братом певца

Брат Бориса Моисеева Маркс Толкач продолжает настаивать на том, что смерть певца не была случайной. И в ней замешан его арт-директор Сергей Горох. Более того, Маркс намерен бороться и за наследство родственника. Тем более, как ранее сообщал Пятый канал, в прокуратуре Москвы подтвердили, что у брата Бориса Моисеева есть такая возможность.

В СМИ неоднократно писали, что артист оставил квартиру в центре Москвы своему арт-директору, поскольку существовал договор пожизненной ренты. И мол, этот факт, по мнению Маркса Толкача, мог сыграть свою роковую роль в уходе Бориса Моисеева из жизни.

Практически весь российский шоу-бизнес встал на защиту Сергея Гороха. Артисты уверяли, что Горох, наоборот, продлил жизнь Бориса Мосеева, навещал его каждый день, следил за состоянием здоровья. Да одно то, что Сергей не бросил своего подопечного после первого инсульта, уже о многом говорит.

Teleprogramma.pro выяснила, как сейчас складываются отношения между арт-директором Бориса Моисеева и братом артиста, и что Сергей Горох вообще думает об этой ситуации.