«Я в шоке от этих слов»: как разрешился конфликт между директором Моисеева Горохом и братом певца

Брат Бориса Моисеева Маркс Толкач продолжает настаивать на том, что смерть певца не была случайной. И в ней замешан его арт-директор Сергей Горох. Более того, Маркс намерен бороться и за наследство родственника. Тем более, как ранее сообщал Пятый канал, в прокуратуре Москвы подтвердили, что у брата Бориса Моисеева есть такая возможность.
В СМИ неоднократно писали, что артист оставил квартиру в центре Москвы своему арт-директору, поскольку существовал договор пожизненной ренты. И мол, этот факт, по мнению Маркса Толкача, мог сыграть свою роковую роль в уходе Бориса Моисеева из жизни.
Практически весь российский шоу-бизнес встал на защиту Сергея Гороха. Артисты уверяли, что Горох, наоборот, продлил жизнь Бориса Мосеева, навещал его каждый день, следил за состоянием здоровья. Да одно то, что Сергей не бросил своего подопечного после первого инсульта, уже о многом говорит.
Teleprogramma.pro выяснила, как сейчас складываются отношения между арт-директором Бориса Моисеева и братом артиста, и что Сергей Горох вообще думает об этой ситуации.
- Сергей, как в итоге разрешился конфликт с Марксом Толкачом, который обвиняет вас в смерти Бориса Моисеева? Как вы реагируете на его заявления?
- Я на это никак не реагирую. Это бред, я не буду вступать с Марксом в перепалку. Для этого есть компетентные органы, суд. Вот через суд и компетентные органы я готов с ним общаться. Больше никак!
- Вы имеете в виду, что пусть он предъявит обвинения через суд, а не бросается такими утверждениями направо и налево? Или вы сами попросили компетентные органы разобраться?
- Мне зачем о чем-то просить? Что я сделал не так? Что я сделал не так?
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Борис Моисеев. Фото: Global Look Press
- Наоборот, вас все защищают, говорят, что только благодаря вам Борис еще столько прожил…
- Если говорить об обвинениях Маркса, то пусть он все решает через суд. Я с ним общаться не буду. Если он утверждает, что спустя 12 лет узнал, что у Бори было три инсульта, о чем тут можно говорить вообще? Я в шоке от этих слов.
- Почему, на ваш взгляд, он так себя ведет?
- Может быть, это возраст или голова. Это его проблемы. Я их даже комментировать не буду.