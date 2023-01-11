Три женщины, которых пресса подозревает в лишении девственности принца Гарри

В своих скандальных мемуарах британский принц Гарри рассказал историю потери своей девственности, и она была довольно экстравагантна.

Муж Меган Маркл признался, что ему на тот момент было 16 лет, а его партнерша оказался значительно старше.

«Она очень любила лошадей и обращалась со мной не так, как с молодым жеребцом. Быстрая скачка, после которой она шлепнула меня по заднице и отправила меня в рай. Там много было неправильно. Это произошло на травяном поле за оживленным пабом», — вспоминает Гарри.

Имя дамы принц не назвал, поэтому теперь западная пресса всеми силами пытается вычислить, кто же поскакал на юном Гарри в тот роковой день. И вот кто на примете.

Звезда «Настоящих домохозяек» Кэтрин Омманни, 50 лет