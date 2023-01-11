Три женщины, которых пресса подозревает в лишении девственности принца Гарри

В своих скандальных мемуарах британский принц Гарри рассказал историю потери своей девственности, и она была довольно экстравагантна.
Муж Меган Маркл признался, что ему на тот момент было 16 лет, а его партнерша оказался значительно старше.
«Она очень любила лошадей и обращалась со мной не так, как с молодым жеребцом. Быстрая скачка, после которой она шлепнула меня по заднице и отправила меня в рай. Там много было неправильно. Это произошло на травяном поле за оживленным пабом», — вспоминает Гарри.
Имя дамы принц не назвал, поэтому теперь западная пресса всеми силами пытается вычислить, кто же поскакал на юном Гарри в тот роковой день. И вот кто на примете.
Звезда «Настоящих домохозяек» Кэтрин Омманни, 50 лет
Кэтрин Омманни. Фото: соцсети
В прошлом году женщина рассказала журналистам, что у нее случился роман с принцем, когда ей было 34 года, а ему 21 (в 2006 году). Но она уверяет, что лишение Гарри девственности — не ее заслуга.
«Нет, я точно не та девушка в поле и я не стала бы этого делать, — заверила Кэтрин издание The Sun. — Мне на самом деле очень грустно, что Гарри потерял девственность с какой-то пожилой женщиной за пабом. Девственность — особенная вещь, и отдать ее кому-то — вне зависимости от того, принадлежите ли вы к королевской семье или нет, — в поле совсем не романтично».
При этом «настоящая домохозяйка» отметила, что принцу точно нравятся женщины постарше.
Актриса и фотомодель Элизабет Херли, 57 лет
Элизабет Херли. Фото: Global Look Press
«Это не я. Невиновна. Ха! — прокомментировала подозрения Элизабет британскому изданию The Times. — Нет. Не я. Точно нет».
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Бывшая модель, а ныне гендиректор аэропорта Котсуолд Сюзанна Харви, 44 года
Сюзанна Харви. Фото: соцсети
Она всего на шесть лет старше Гарри и так же опровергла подозрения в свою сторону. Женщина опубликовала в социальной сети фото с печеньем в виде человечка и сделала ироничную подпись
«Единственные, к кому я когда-либо прикасалась… Не верьте тому, что читаете».
Так кто же та шалунья-наездница, соблазнившая рыженького парнишку из королевской семьи?