«Он подарил мне самый страстный поцелуй в моей жизни»: звезда телешоу вспомнила интрижку с молодым принцем Гарри

Интересненькие подробности из разгульной молодости принца Гарри. На днях звезда телешоу «Настоящие домохозяйки», 50-летняя дизайнер интерьеров Кэтрин Омманни, рассказала прессе, что у нее был короткий, но бурный роман с наследником британского престола в 2006 году.
Ей тогда было 34 года, а ему — 21 год. Они познакомились в одном из лондонских баров.
«У нас было несколько общих друзей в сфере недвижимости, и он представился, — вспоминает Кэтрин в беседе с изданием The Sun. — На Гарри была шляпа в австралийском стиле, которая меня рассмешила, поэтому я спросила его: «Что ты делаешь, выглядя в ней как придурок?»
Слово за слово, и новые знакомые стали общаться как близкие приятели. Женщина называла молодого человека «малышом» из-за его пристрастия к леденцам. Затем они отправились в дом общего друга, где у них произошла шуточная драка.
«Мы начали играть в драку, и, думаю, мы боролись около 15 минут, а затем я сказала ему, что мне нужно домой. Тогда он поднял меня за талию и прижал к стене. Он подарил мне самый невероятный, страстный поцелуй в моей жизни», — вспоминает Омманни.
«Скажу без высокомерия, я думаю, что мы оба очень любили друг друга, хотя он был слишком молод для меня. Если бы он не был членом королевской семьи и был, может быть, на десять лет старше, он был бы моим идеальным мужчиной».
«Сомневаюсь, что я попаду в книгу Гарри, так как принц не может крутить интрижку с 34-летней матерью двоих детей. Это просто невозможно».
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Добавим, что, согласно биографии Гарри, в тот период он встречался со своей подругой Челси Дэйви.