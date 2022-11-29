«Он подарил мне самый страстный поцелуй в моей жизни»: звезда телешоу вспомнила интрижку с молодым принцем Гарри

Интересненькие подробности из разгульной молодости принца Гарри. На днях звезда телешоу «Настоящие домохозяйки», 50-летняя дизайнер интерьеров Кэтрин Омманни, рассказала прессе, что у нее был короткий, но бурный роман с наследником британского престола в 2006 году.

Ей тогда было 34 года, а ему — 21 год. Они познакомились в одном из лондонских баров.

«У нас было несколько общих друзей в сфере недвижимости, и он представился, — вспоминает Кэтрин в беседе с изданием The Sun. — На Гарри была шляпа в австралийском стиле, которая меня рассмешила, поэтому я спросила его: «Что ты делаешь, выглядя в ней как придурок?»

Слово за слово, и новые знакомые стали общаться как близкие приятели. Женщина называла молодого человека «малышом» из-за его пристрастия к леденцам. Затем они отправились в дом общего друга, где у них произошла шуточная драка.