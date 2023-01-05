«Получил шлепок по заду»: принц Гарри описал свой первый секс

Принц Гарри продолжает шокировать общественность своими мемуарами. Книга выйдет в продажу только 10 января, но некоторые выдержки уже публикуют британские журналисты.

Например, королевич признался, с кем на самом деле лишился девственности. Оказалось, что его первой девушкой стала любительница лошадей, которая была сильно старше.