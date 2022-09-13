«Хочется обратиться к Рамзану Кадырову»: Пригожин, Лоза и Запашный раскритиковали Шнурова за песню о сгоревшей Москве

«Вы же понимаете, что если Шнур питерский, то отношение к Москве у него однозначное. И мы не можем удивляться такому факту. Но другое дело – демонстрация этого отношения, - объясняет Юрий Лоза.

Когда человек демонстративно показывает, что он вас ненавидит, а вы ему аплодируете, ребята, давайте будем реалистами, разве это нормально? Это не к Шнуру надо обращаться, а к тем людям, которые его пригласили, ангажировали, заплатили ему денег за то, чтобы он спел: «Какое счастье, что Москва сгорела дотла». Эти люди вообще с головой дружат?»

- То есть, на ваш взгляд, критиковать Сергея Шнурова не стоит?

- Шнур всегда таким был. Как вы можете его наказать за его отношение? Что я могу сделать, если он плохо ко мне относится? Я могу подать в суд, но это будут имиджевые потери. Потому что его оскорбление повторят на суде много раз, а я получу за это 28 рублей. Зачем мне такие расходы? Нельзя с этим бороться на таком уровне. Ну, ненавидит он Москву. И тогда зачем его приглашать сюда? Надо брать за жабры тех людей, которые ему заплатили за это деньги. А сам Шнур давно не дружит с головой.

- Почему?

- Потому что лепить такое в Москве – это нарываться на неприятности. Шнур же сознательно шел на провокации. Он прекрасно понимал, что будет такая реакция у вас, у меня, и у всех москвичей.

Ему нужен этот скандал, а вы его поддерживаете. Самое главное, что Шнуру платят большие деньги. Сергей Шнуров же не бесплатно это делает. Он вышел на сцену в Москве и за деньги оскорбил Москву. За московские деньги! Как только вы выстроите логическую цепочку, вы сразу же поймете всю абсурдность ситуации.

Аскольд Запашный: «Я не думаю, что Сергей сделал что-то с точки зрения провокации»

Известный дрессировщик и худрук цирка на проспекте Вернадского Аскольд Запашный считает, что не стоит везде искать врагов. Однако в данный период все же нужно быть бдительными. Поскольку сейчас идет информационная война, и любая вседозволенность может иметь последствия.

«Я не склонен обсуждать то, что не слышал. Но я считаю, что нужно быть умнее, - поясняет Аскольд Запашный. - Когда началась специальная военная операция, я говорил, что опасность цензуры заключается в том, чтобы закрутить гайки и начать искать врагов там, где их нет, и превращать союзников в недругов.

Но если сейчас идет активная фаза специальной операции и говорят в том числе и о отступлениях, то нужно поднимать боевой дух россиян и наших бойцов, а не наоборот. И поэтому из таких оплошностей должны извлекаться уроки.

Если все это делается намеренно, то это один вопрос. Если это халатность, то - другой. За преступную халатность тоже есть статья. И тогда нужно просто принимать меры по отношению к людям, которые не умеют качественно выполнять свою работу.

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.