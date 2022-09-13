«Хочется обратиться к Рамзану Кадырову»: Пригожин, Лоза и Запашный раскритиковали Шнурова за песню о сгоревшей Москве

В соцсетях нашли очередной объект для критики. На этот раз под прицел попал солист группы «Ленинград» Сергей Шнуров. 10 сентября на сольном концерте в Лужниках он исполнил и свой знаменитый хит «Москва, по ком звонят твои колокола», написанный больше десяти лет назад.
Все бы ничего, но в этой композиции есть такие строчки: «Вчера приснился сон прекрасный. Москва сгорела целиком. Пожар на площади на Красной, и тлеет бывший Избирком». Песне, как говорится сто лет в обед, но исполненная в день 875-летия столицы и на фоне современной политической повестки, она зазвучала по-другому…
В Интернете разгорелись горячие споры на эту тему. Одни пользователи Сети посчитали, что в нынешних условиях ироничная песня звучит крайне неуместно, другие не нашли в исполнении Шнура ничего крамольного. Мол, музыкант – в своем стиле. А что думают по этому поводу наши артисты?
«Не ищите врагов за границей, ищите врагов внутри»
У продюсера Иосифа Пригожина давний конфликт с лидером группировки «Ленинград», поэтому он не стал акцентировать внимание на конкретной песне, а прошелся по всему творчеству Сергея Шнурова.
Продюсер возмущен, что мат в песнях Шнура уже давно стал привычным явлением, на которое никто не обращает внимания. Он полагает, что в отношении музыканта уместна поговорка: «Что дозволено Юпитеру, не дозволено быку».
Иосиф Пригожин. Фото: Борис Кудрявов/ «Экспресс-газета»
«Да дело же не в песне. Я уже об этом говорил, - возмущается Иосиф Пригожин. - Я видел, как в Интернете наезжают на Клаву Коку, на Моргенштерна за нецензурную лексику в их песнях. Получается, Шнурову можно ругаться матом, а другим нельзя. Какие-то двойные стандарты! Это значит, что у Шнура крутая крыша, вот и все».
- А другим тогда тоже можно?
- Послушайте, мы боремся за чистоту русского языка, говорим всему миру: «Культура, Россия, Чайковский, Пушкин!» и при этом распространяем грязь. Сейчас матом разговаривают в торговых центрах, в магазинах, это же просто беспредел! Но у всего должно быть свое место, время и ситуация!
Нецензурная лексика становится главным инструментом общения, она ломает нашу государственность, язык, все наши попытки быть частью мировой цивилизации. В этом невозможно все время находиться, ты как будто погряз в навозе. Я тоже могу говорить матом, но не использую же его.
Я не видел, чтобы нецензурной лексикой пользовались рок-н-рольщики, например, Юрий Шевчук или тот же Саша Розенбаум. Хотя какой Шнур рок-н-ролльщик? Коммерческая попсятина чистой выгоды.
Это просто безобразие. Вы выступаете перед аудиторией в 70 – 80. 000 людей. И вам дозволено все. Я нахожусь в шоке!
Я вырос на Кавказе, воспитан в определенных традициях и потому задаюсь вопросом: «Мог бы Шнур позволить себе то же самое сделать в Чечне?» Нет. Коротко скажу, потому что зассал бы. А почему в Москве можно, а в других определенных местах - нельзя? Значит, это можно контролировать.
Но почему из мата нужно делать культ? Это уже перебор. Не ищите врага за границей, ищите врагов внутри. Более крутого разложения общества невозможно себе придумать! Я вообще в бешенстве.
Когда в Кремле проходил концерт премии «Виктория», он и там выругался матом. В зале были мои друзья с детьми, которые и рассказали мне об этом. Почему у Шнура такой иммунитет? Кто сказал, что он священная корова? Кто за ним стоит? Но если Шнуру можно, тогда не цепляйтесь за Клаву Коку и Моргенштерна.
- Но ведь мат уже стал неотъемлемой частью творчества Сергея Шнурова. К нему уже все привыкли…
- Тогда люди, которым хочется заниматься голубизной, - это тоже определенный стиль жизни. Давайте в таком случае оправдаем геев и лесбиянок. Почему же вы тогда наезжаете на ЛГБТ?
- Группировка «Ленинград» уже больше 25 лет на сцене…
- Но сейчас это возведено в культ. Вы говорите про Пушкина, про литературу, вам не стыдно? Вы хотите показать Западу пример, но откуда брать пример молодежи? Публично штрафуют Моргенштерна, порят Клаву Коку, но при этом никто никаким образом не делает замечания Шнуру. Что это такое? Мне уже хочется обратиться к Рамзану Кадырову: «Рамзан Ахмадович, вы не могли бы поставить его на место?»
Но зачем вы мне звоните? Меня все равно никто не услышит. Потому что пока правда надевает штаны, ложь успевает облететь весь мир.
Юрий Лоза: «Шнур вышел на сцену в Москве и за деньги оскорбил Москву»
Певец Юрий Лоза считает, что, исполняя свой давний хит в юбилей Москвы, Сергей Шнуров сознательно шел на провокацию. Но музыкант, по мнению нашего спикера, не изменяет себе, поэтому и с него взятки гладки. Вопросы вызывает лишь то, как такой номер воспринимает сама публика и организаторы концерта.
Юрий Лоза. Фото: Владимир Веленгурин/КП
«Вы же понимаете, что если Шнур питерский, то отношение к Москве у него однозначное. И мы не можем удивляться такому факту. Но другое дело – демонстрация этого отношения, - объясняет Юрий Лоза.
Когда человек демонстративно показывает, что он вас ненавидит, а вы ему аплодируете, ребята, давайте будем реалистами, разве это нормально? Это не к Шнуру надо обращаться, а к тем людям, которые его пригласили, ангажировали, заплатили ему денег за то, чтобы он спел: «Какое счастье, что Москва сгорела дотла». Эти люди вообще с головой дружат?»
- То есть, на ваш взгляд, критиковать Сергея Шнурова не стоит?
- Шнур всегда таким был. Как вы можете его наказать за его отношение? Что я могу сделать, если он плохо ко мне относится? Я могу подать в суд, но это будут имиджевые потери. Потому что его оскорбление повторят на суде много раз, а я получу за это 28 рублей. Зачем мне такие расходы? Нельзя с этим бороться на таком уровне. Ну, ненавидит он Москву. И тогда зачем его приглашать сюда? Надо брать за жабры тех людей, которые ему заплатили за это деньги. А сам Шнур давно не дружит с головой.
- Почему?
- Потому что лепить такое в Москве – это нарываться на неприятности. Шнур же сознательно шел на провокации. Он прекрасно понимал, что будет такая реакция у вас, у меня, и у всех москвичей.
Ему нужен этот скандал, а вы его поддерживаете. Самое главное, что Шнуру платят большие деньги. Сергей Шнуров же не бесплатно это делает. Он вышел на сцену в Москве и за деньги оскорбил Москву. За московские деньги! Как только вы выстроите логическую цепочку, вы сразу же поймете всю абсурдность ситуации.
Аскольд Запашный: «Я не думаю, что Сергей сделал что-то с точки зрения провокации»
Известный дрессировщик и худрук цирка на проспекте Вернадского Аскольд Запашный считает, что не стоит везде искать врагов. Однако в данный период все же нужно быть бдительными. Поскольку сейчас идет информационная война, и любая вседозволенность может иметь последствия.
«Я не склонен обсуждать то, что не слышал. Но я считаю, что нужно быть умнее, - поясняет Аскольд Запашный. - Когда началась специальная военная операция, я говорил, что опасность цензуры заключается в том, чтобы закрутить гайки и начать искать врагов там, где их нет, и превращать союзников в недругов.
Но если сейчас идет активная фаза специальной операции и говорят в том числе и о отступлениях, то нужно поднимать боевой дух россиян и наших бойцов, а не наоборот. И поэтому из таких оплошностей должны извлекаться уроки.
Если все это делается намеренно, то это один вопрос. Если это халатность, то - другой. За преступную халатность тоже есть статья. И тогда нужно просто принимать меры по отношению к людям, которые не умеют качественно выполнять свою работу.
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
Аскольд Запашный. Фото: Global Look Press
- А что вы думаете конкретно о случае со Сергеем Шнуровым?
- Я знаю Сережу очень хорошо. Уверен, что он патриот своей страны и точно хочет для нее хорошего. Я не думаю, что он это сделал с точки зрения провокации. И уж тем более я знаю, как организовываются концерты. Там нет никаких импровизаций и заранее проверяется, кто что будет петь.
Но если люди узрели в песне второстепенный смысл, то нужно просто извлечь из этого уроки и внимательно выбирать репертуар. Но бывает, что слова просто вырваны из контекста.
- В песне Москва горит все три куплета…
- Тогда надо по шапке настучать тем людям, которые позволили звучать такой песне в период специальной военной операции. Правильно на это обращать внимание, потому что еще хуже, когда мы говорим: «Ничего страшного, пусть будет что угодно». Потому что абсолютная свобода многими людьми воспринимается как вседозволенность, а нашими врагами – как уязвимые места, по которым можно бить в дальнейшем.
Сейчас идет смысловая война – за наши умы, за молодежь, за будущее нашей страны. И она в первую очередь ведется в медиапространстве. Поэтому нужно быть очень внимательными и наказывать тех людей, кто делает это специально.