Шнуров в центре скандала: В День города артист спел о Москве, сгоревшей вместе с политиками

Российский певец Сергей Шнуров пошел вразнос. В день, когда российская столица отмечает свое 875-летие, его группа «Ленинград» дала большой концерт в Лужниках. На концерте Шнуров исполнил песню «Москва, по ком звонят твои колокола?», текст которой удивляет своим провокационным характером, особенно в свете сложной ситуации в мире.

«Вчера приснился сон прекрасный,

Москва сгорела целиком.

Пожар на площади на Красной,

И тлеет бывший Избирком», - такими словами начинается песня.

Далее следует рассказ о том, что сгорели известные политики с перечислением их по фамилиям (не забыт и известный оппозиционер, отбывающий срок в колонии), сгорели люди на Болотной площади, а также сотрудники правоохранительных органов. Присутствует в песне и нецензурная лексика.