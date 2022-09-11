Шнуров в центре скандала: В День города артист спел о Москве, сгоревшей вместе с политиками

Музыкант вызвал недоумение у пользователей Интернета.
Сергей Шнуров вновь в центре скандала

Сергей Шнуров. Фото: Global Look Press

Российский певец Сергей Шнуров пошел вразнос. В день, когда российская столица отмечает свое 875-летие, его группа «Ленинград» дала большой концерт в Лужниках. На концерте Шнуров исполнил песню «Москва, по ком звонят твои колокола?», текст которой удивляет своим провокационным характером, особенно в свете сложной ситуации в мире.

«Вчера приснился сон прекрасный,
Москва сгорела целиком.
Пожар на площади на Красной,
И тлеет бывший Избирком», - такими словами начинается песня.

Далее следует рассказ о том, что сгорели известные политики с перечислением их по фамилиям (не забыт и известный оппозиционер, отбывающий срок в колонии), сгорели люди на Болотной площади, а также сотрудники правоохранительных органов. Присутствует в песне и нецензурная лексика.

Шнуров удивил собравшихся на концерте в Москве. Фото: соцсети

Видео с концерта «Ленинграда» активно распространяется по в социальных сетях. Песня Шнурова оказалась не новой, но для многих до сегодняшнего дня не знакомой. Многие россияне уже выразили возмущение по поводу поведения скандального артиста.

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