«Послание от Кобзона»: пронзительные слова маэстро о мире обнародовал Пригожин (видео)

В день рождения Иосифа Кобзона продюсер Иосиф Пригожин поделился трогательным видео с ним.

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«Послание от Иосифа Давыдовича Кобзона. Сегодня ему исполнилось бы 85 лет. Лично для меня он является примером человеческого достоинства, мужества, верности долгу, человеколюбия и, самое главное, желания жить и побеждать, несмотря ни на какие преграды. Светлая память», - написал в своем телеграме муж певицы Валерии.

На обнародованных кадрах Иосиф Кобзон говорит пронзительные слова о том, что он мечтает увидеть, как люди поймут нечто важное и обретут мир.