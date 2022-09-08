Лоза дал ответ, к чему приведет расхожесть во взглядах в семье Янковского и Фандеры

Музыкант Юрий Лоза в беседе с Teleprogramma.pro заявил, что режиссер Филипп Янковский и актриса Оксана Фандера должны находить точки соприкосновения, несмотря на расхожесть во взглядах о происходящем в мире.
«Уже много таких случаев, когда в одной семье разные мнения. Это создает порой конфликты. Это известно. Даже в литературе такое прописано. Причем неоднократно. Я не думаю, что к серьезному чему-то приведет. Близкие люди должны уметь договариваться».
Как отметил Лоза, сейчас такая ситуация, что по идее всего можно ожидать. «Близкие люди живут вместе давно, они должны находить точки соприкосновения. Нужно уважать чужое мнение, но не обязательно отказываться от своего. Каждый человек должен это понимать», - заявил Лоза.
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Напомним, что Фандера не раз публиковала в соцсетях «странные посты с намеком» на происходящее. Однажды она даже разместила флаг Украины. А вот Янковский на днях призвал на отменять русскую культуру во всем мире.