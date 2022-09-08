Лоза дал ответ, к чему приведет расхожесть во взглядах в семье Янковского и Фандеры

Как отметил Лоза, сейчас такая ситуация, что по идее всего можно ожидать. «Близкие люди живут вместе давно, они должны находить точки соприкосновения. Нужно уважать чужое мнение, но не обязательно отказываться от своего. Каждый человек должен это понимать», - заявил Лоза.

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Напомним, что Фандера не раз публиковала в соцсетях «странные посты с намеком» на происходящее. Однажды она даже разместила флаг Украины. А вот Янковский на днях призвал на отменять русскую культуру во всем мире.