«Что-то задумала»: звезды отреагировали на скандальное заявление Аллы Пугачевой

Юмориста Максима Галкина* официально внесли в список иностранных агентов. Реакция его жены, певицы Аллы Пугачевой, последовала незамедлительно. Примадонна попросила Минюст также признать ее иноагентом.

«Ибо я солидарна со своим мужем, честным, порядочным и неподкупным патриотом России, желающим Родине процветания, мирной жизни, свободы слова и прекращения гибели наших ребят за иллюзорные цели, делающие нашу страну изгоем и утяжеляющую жизнь наших граждан», — написала певица у себя в соцсетях.

Пост Аллы Пугачевой стал одним из самых обсуждаемых событий этих выходных. Что же думают о поступке артистки известные россияне?

Александр Добровинский: «Алла Борисовна — человек эпатажный»

Адвокат Александр Добровинский написал у себя в телеграме, что стать иностранным агентом по собственной просьбе невозможно. И со стороны Аллы Борисовны это выглядит как популизм. Только вот зачем он Примадонне — неизвестно, задается вопросом адвокат.