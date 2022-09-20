«Что-то задумала»: звезды отреагировали на скандальное заявление Аллы Пугачевой

Юмориста Максима Галкина* официально внесли в список иностранных агентов. Реакция его жены, певицы Аллы Пугачевой, последовала незамедлительно. Примадонна попросила Минюст также признать ее иноагентом.
«Ибо я солидарна со своим мужем, честным, порядочным и неподкупным патриотом России, желающим Родине процветания, мирной жизни, свободы слова и прекращения гибели наших ребят за иллюзорные цели, делающие нашу страну изгоем и утяжеляющую жизнь наших граждан», — написала певица у себя в соцсетях.
Пост Аллы Пугачевой стал одним из самых обсуждаемых событий этих выходных. Что же думают о поступке артистки известные россияне?
Александр Добровинский: «Алла Борисовна — человек эпатажный»
Адвокат Александр Добровинский написал у себя в телеграме, что стать иностранным агентом по собственной просьбе невозможно. И со стороны Аллы Борисовны это выглядит как популизм. Только вот зачем он Примадонне — неизвестно, задается вопросом адвокат.
Александр Добровинский. Фото: личный архив
«Алла Борисовна — человек эпатажный, от нее можно ожидать все что угодно Вспомнить только известную историю с белым роялем в Петербурге. Может, поэтому мы ее и любим — за эпатаж. Не могу сказать, что меня удивил ее пост. Я думаю, что она, скорее всего, уедет из России, и этот пост хорошо коррелируется с ее замыслом», — сказал Teleprogramma.pro Александр Добровинский.
Юрий Лоза: «Нужно дать Алле Борисовне то, о чем она просит»
Певец Юрий Лоза также не удивился высказыванию Аллы Пугачевой. Артист вспомнил известные библейские цитаты.
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Юрий Лоза. Фото: Владимир Веленгурин / КП
«Вы же понимаете, что муж и жена — одна сатана. Так говорит народ. Жена да прилепится к мужу своему, да убоится мужа своего. Что в этом необычного, все естественно», — отметил Юрий Лоза.
«Я бы уважил просьбу Аллы Борисовны. Если к ней относятся так, что ловят каждый ее взгляд, каждый вздох, каждое высказывание, давайте и относиться к ней уважительно. Хочет — пускай, нужно дать певице то, что она просит. Я не очень понимаю, в чем проблема».
* Максим Галкин признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.