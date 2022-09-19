Уедет ли снова Пугачева: о ближайших планах Примадонны рассуждают звезды

После долгого отсутствия в Россию вернулась Алла Пугачева, наделав много шуму. Есть мнение, что Пугачева намерена заработать деньги, выступив в России несколько раз, а потом вновь уехать за границу и воссоединиться с Галкиным, которому, похоже, путь на родину теперь закрыт.
А когда деньги закончатся — снова приедет и снова будет петь. То есть ей придется взять на себя заботы по обеспечению семьи.
В это же время Максим Галкин дает концерты в городах Европы, а вероятность его возвращения в Россию представляется крайне невысокой.
Портал Тeleprogramma.pro узнал, что думают знаменитости о планах Примадонны: уедет ли она снова, или в Россию все же приедет Максим Галкин?
Актриса Людмила Поргина: «За нее ничего нельзя решить»
Людмила Поргина. Фото: Global Look Press
«Это прекрасно, что она вернулась и что привезла сюда детей. Ведь они уже учились в русской школе и привыкли к русской речи, к русской культуре. Алла Пугачева — это звезда мирового уровня. За нее и ее семью ничего нельзя решить: это их проблемы и их вопросы. Так что это надо спрашивать у нее и у Максима — приедет ли он сюда».
Адвокат Александр Добровинский: «Каждый должен отвечать за свои слова и поступки»
Александр Добровинский. Фото: Global Look Press
— С юридической точки зрения — могут ли возникнуть какие-то вопросы к Максиму Галкину, если он решит вернуться в Россию?
— Странный вопрос, он что — в розыске за убийство или за воровство? Вообще я понятия не имею, я настолько далек от Аллы Борисовны и Максима Галкина… Но считаю, что каждый должен отвечать за свои слова и поступки. Если он говорил что-то, противоречащее закону, значит, к нему будут претензии.
Высказываясь о предполагаемом скором отъезде Аллы Пугачевой, певица Лолита Милявская выразила уверенность, что больше Примадонна никуда не исчезнет: ведь она и прежде каждый год ездила на отдых за границу, а в этом году вокруг этого, мол, раздули шумиху. «Она наша», — подытожила Лолита.
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А вот публицист Михаил Шахназаров считает, что целью приезда Пугачевой в Россию была «подготовка почвы» для возвращения ее мужа, но эти планы потерпели фиаско.
«Она обращается к своим друзьям и знакомым — а многие уже не хотят быть друзьями и знакомыми, потому что опасно, потому что муж наговорил на несколько статей и продолжает говорить», — цитирует Шахназарова издание «Экономика сегодня».
Что ж, нам остается только наблюдать. Немного терпения — и мы увидим, что будет дальше делать Алла Борисовна, которую многие продолжают считать лидером мнений.