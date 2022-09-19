Уедет ли снова Пугачева: о ближайших планах Примадонны рассуждают звезды

После долгого отсутствия в Россию вернулась Алла Пугачева, наделав много шуму. Есть мнение, что Пугачева намерена заработать деньги, выступив в России несколько раз, а потом вновь уехать за границу и воссоединиться с Галкиным, которому, похоже, путь на родину теперь закрыт.

А когда деньги закончатся — снова приедет и снова будет петь. То есть ей придется взять на себя заботы по обеспечению семьи.

В это же время Максим Галкин дает концерты в городах Европы, а вероятность его возвращения в Россию представляется крайне невысокой.

Портал Тeleprogramma.pro узнал, что думают знаменитости о планах Примадонны: уедет ли она снова, или в Россию все же приедет Максим Галкин?

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