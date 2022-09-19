«Сколько же испытаний!»: Елена Воробей пожалела Максима Галкина* и хочет, чтобы он вернулся

Актриса Елена Воробей отметилась в комментариях под фотографией детей Галкина*. Юмористка посочувствовала коллеге и оставила теплые пожелания.

«Господи, сколько же испытаний обрушилось на Вас! С огромным уважением мои слова поддержки и поздравления Вам и вашим деткам! И, конечно, скорейшей возможности вернуться в родной дом и в объятия друг друга!» - написала Воробей.

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Накануне именин детей Галкин* получил «подарок» Минюст РФ признал его иностранным агентом. Сам пародист выступил с опровержением своей инодеятельности – мол, не занимаюсь политикой и не получаю денег из-за рубежа.

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента