«Сколько же испытаний!»: Елена Воробей пожалела Максима Галкина* и хочет, чтобы он вернулся

Максим Галкин* в своем микроблоге поздравил с девятилетием сына и дочку, которые 18 сентября праздновали свой день рождения без него. Отец разлучился с детьми почти месяц назад, и когда именно произойдет воссоединение, неизвестно.
Актриса Елена Воробей отметилась в комментариях под фотографией детей Галкина*. Юмористка посочувствовала коллеге и оставила теплые пожелания.
«Господи, сколько же испытаний обрушилось на Вас! С огромным уважением мои слова поддержки и поздравления Вам и вашим деткам! И, конечно, скорейшей возможности вернуться в родной дом и в объятия друг друга!» - написала Воробей.
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Накануне именин детей Галкин* получил «подарок» Минюст РФ признал его иностранным агентом. Сам пародист выступил с опровержением своей инодеятельности – мол, не занимаюсь политикой и не получаю денег из-за рубежа.
* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента