Александр Добровинский назвал главный поступок в жизни Елизаветы II

Адвокат Александр Добровинский в «Телеграме» заявил, что для него Елизавета II останется удивительно современной королевой, потому что в далеком 1965 году подыграла народу и возвела любимца английского футбола Стенли Мэтьюза в титул сэра.
«Первый раз простой футболист был удостоен такого титула под гневные взгляды и разговоры аристократии и под одобрение с аплодисментами толпы футбольных фанатов».
Как заметил Добровинский, в те годы в чопорной Англии это был непростой шаг, и надо было осмелиться на него. Именно Елизавета II смогла это сделать.
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Напомним, что Елизавета II умерла в возрасте 96 лет. В Великобритании в связи с этим событием объявлен десятидневный траур.