Александр Добровинский назвал главный поступок в жизни Елизаветы II

По словам адвоката, осмелиться монарху на такой шаг в те времена было непросто.
Александр Добровинский

Александр Добровинский. Фото: Global Look Press

Адвокат Александр Добровинский в «Телеграме» заявил, что для него Елизавета II останется удивительно современной королевой, потому что в далеком 1965 году подыграла народу и возвела любимца английского футбола Стенли Мэтьюза в титул сэра.

«Первый раз простой футболист был удостоен такого титула под гневные взгляды и разговоры аристократии и под одобрение с аплодисментами толпы футбольных фанатов».

Как заметил Добровинский, в те годы в чопорной Англии это был непростой шаг, и надо было осмелиться на него. Именно Елизавета II смогла это сделать.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль»

Напомним, что Елизавета II умерла в возрасте 96 лет. В Великобритании в связи с этим событием объявлен десятидневный траур.

Другие материалы
Подписывайтесь на наш канал  