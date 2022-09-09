Александр Добровинский назвал главный поступок в жизни Елизаветы II

Как заметил Добровинский, в те годы в чопорной Англии это был непростой шаг, и надо было осмелиться на него. Именно Елизавета II смогла это сделать.

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Напомним, что Елизавета II умерла в возрасте 96 лет. В Великобритании в связи с этим событием объявлен десятидневный траур.