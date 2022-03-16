«В финансовом плане нет смысла»: Данилко объяснял, почему его Сердючка не сует нос в Россию

Да и поклонники едва ли ждут здесь украинского артиста, щедро поливавшего их своей ненавистью.

Андрей Данилко в одном из своих интервью попытался объяснить, почему его Верка Сердючка больше не показывается в России. При этом украинский артист ни словом не обмолвился о том, что, возможно, и российская публика не очень-то жаждет покупать билеты на его шоу и концерты после всех его негативных высказываний.

Зато Николай Басков смело расставил все точки над «i», припомнив, как в свое время все эти Верки Сердючки и Максы Барских «плясали» в нашей стране, получая неплохие гонорары. А потом почему-то вмиг «переобулись».

«Они зарабатывали здесь деньги, а теперь вдруг ни с того ни с сего бросили на нас поток негатива и ненависти», — подметил Басков.

Ну а сам Данилко настаивает на том, что своим приездом российских поклонников он не «балует» из-за того, что добраться, к примеру в Москву, не так-то дешево, учитывая какой большой у него коллектив. Так, певец намекнул, что финансовой выгоды он точно от этого не получит. Ну а для чего же еще выступать перед народом?

«В Россию мы сейчас вообще не ездим. Во-первых, добраться в Москву очень тяжело, дорого. Коллектив у меня большой, и в финансовом плане нет смысла ехать в Россию», — плакался Андрей Данилко в беседе с News.ru.

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