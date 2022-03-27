Внук Пугачевой — в баре, Водянова — на овощном рынке, а Бузова мыла полы: где подрабатывали селебрити

Не каждая звезда родилась с золотой ложкой во рту. Некоторые не понаслышке знают, что такое работать от зари до зари, чтобы скопить хотя бы немного денег на еду и одежду. А есть те, кто презрел условности, отказавшись пребывать на содержании именитой семьи. Кто из нынешних звезд в юности не гнушался обычных заработков? Все подробности в материале сайта Teleprogramma.pro.

Ольга Бузова

Экс-ведущая проекта «Дом-2» родилась в самой просто питерской семье. О звездности Ольга Бузова, будучи самой обычной студенткой, и не мечтала. При этом уже тогда она старалась самостоятельно зарабатывать деньги на карманные расходы. До учебы Бузова могла и полы помыть в клинике, в которой трудилась ее мама. Зазорным это, будущая теледива не считала. И до сих пор вспоминает те дни с гордостью.

«Я в 18 лет полы мыла у мамы в клинике, и надо будет, буду мыть и сейчас! Но я на своем примере показывала своей многомиллионной аудитории, что в нашей жизни можно всего добиться! Надо просто много работать, и верить в себя!» — уточнила Бузова.

Никита Пресняков

Зато внук Аллы Пугачевой пожаловаться на отсутствие денег в юности не мог. При этом, учась в Америке, Никита Пресняков отказался брать у именитой семьи средства на карманные расходы, устроившись работать в бар. Днем старший сын Кристины Орбакайте пропадал на учебе, а вечерами подрабатывал, как самый простой студент. Сидеть на шее у звездных родственников Никита не захотел. Ну а после учебы внук Примадонны вернулся на родину. Пресняков тут же сыграл свадьбу с моделью Аленой Красновой. А именитая бабушка подарила молодоженам элитную квартиру в самом центре Москвы.

Наталья Водянова

История модели из Нижнего Новгорода похожа на сказку о Золушке. В детстве Наталья Водянова помогала своей маме: летом она торговала апельсинами на рынке в овощной палатке, а зимой продавала мороженое, простаивая на солнцепеке по четырнадцать часов. Единственное счастье — это полакомиться прохладным десертом. Мама разрешала Наталье съедать столько мороженого, сколько той хотелось.

Ну а когда уже будучи моделью, Водянова заработала свой первый крупный гонорар, она тут же купила маме новую просторную трехкомнатную квартиру. До этого семья ютилась в крошечной хрущевке. Шикарные апартаменты модель обставила дорогой мебелью и всем необходимым для комфорта и уюта.

Юлия Савичева

Певица дебютировала в проекте «Фабрика звезд», мало кто знает о том, что и эта звездочка отечественной эстрады сталкивалась с бедностью. Юлия Савичева как-то упомянула, что в детстве вместе с родителями торговала вещами в переходе. И даже донашивала за кем-то одежду. Своего прошлого певица не стыдится.

«Жили мы небогато. Ведь, когда концертов не было, денег не хватало. Как говорится, то пусто, то густо… Бывало, я за кем-то одежду донашивала. Мы даже вещами в переходе торговали. Бегали от милиционеров… Было мне на тот момент всего десять лет, поэтому помню все достаточно смутно. Чаще, конечно, торговали родители. Помню, что мы постоянно переезжали с квартиры на квартиру, папа договаривался с какими-то своими многочисленными знакомыми, благо он такой человек, который умеет нравиться, умеет дружить», — говорила Савичева.

По материалам «Секрет на миллион», 7days.

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