«Кто скажет, что она мать пятерых детей?»: Водянова в платье-безе выше колен показала стройные щиколотки

Ведущий программы «Модный приговор» на Первом канале Александр Васильев не перестает восхищаться тем, как выглядит в свои сорок лет Наталья Водянова. История простой русской красавицы из Нижнего Новгорода, которая когда-то торговала апельсинами на рынке, похожа на сказку о Золушке. Водянова стала одной из самых востребованных моделей в Европе, ее буквально боготворят во Франции, она живет в шикарном доме, будучи замужем за богатейшим наследником французского миллиардера — бизнесменом Антуаном Арно.

От мужа-француза модель родила своих младших сыновей: Максима и Романа. От предыдущих отношений с британским аристократом Джастином Портманом у Водяновой есть еще трое детей: Лукас, Нева и Виктор. Так, у манекенщицы четверо сыновей и одна дочь.

Будучи многодетной мамой, Наталья выглядит так, словно и вовсе не рожала. В коктейльном кремовом платье с юбкой-безе выше колен модель сверкнула стройной фигурой и тонкими щиколотками.

«Кто скажет по фигуре Водяновой, что она мать пятерых детей? Наташа — прекрасный пример того, как женщина может сохранить и молодость, и стройность, и красоту, имея столько детей», — приводит 7days слова Александра Васильева.

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