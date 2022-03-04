«Чемодан, вокзал, до свидания!»: российские звезды осудили коллег, поливающих россиян грязью

Знаменитости дали советы тем, кто зарабатывает в нашей стране, а теперь рассказывают, какие россияне якобы ужасные люди.

В последнее время в адрес россиян льется очень много негатива. В том числе от тех, кто совсем недавно приезжал с гастролями в нашу страну, выступал перед поклонниками, получал за это внушительные гонорары.

Теперь же те, кто не поскупился заплатить за билет, чтобы насладиться творчеством любимого исполнителя, слышат в свой адрес отборные оскорбления. Настя Каменских, Макс Барских и другие украинские знаменитости не стесняются в выражениях.

Российские артисты не сильно удивлены поведением коллег и готовы дать им совет: не нравится Россия и россияне – живите у себя!

Teleprogramma.pro узнала мнение Виктории Цыгановой и Эдгарда Запашного.

Виктория Цыганова, певица

Не так давно артистка опубликовала открытое письмо к президенту и призвала ввести наказание для тех, кто кормится в нашей стране, а потом поливает ее грязью.

«Это должно наказываться. В стране, которая ведет боевые действия, подобные высказывания выглядят предательством. Я была девять раз на войне и знаю, что это такое, каково матери потерять сына. Думаю, что Госдума должна принять жесткое решение и ввести наказание для таких предателей: до 5 лет тюрьмы или штраф в 20 миллионов рублей. Они тут нажировали много! И если теперь хают, то пусть сидят за границей и там выступают. Но только дело в том, что они никому там не нужны. Это позиция неблагодарных . Самое приятное и радостное, что они все вскрылись сейчас. И нашим зрителям надо подумать, на чьи концерты они ходят, кому несут деньги. А эти таланты пусть едут куда хотят, мы никого не держим. Все они просто кровожадная шушера», — эмоционально говорит певица.

Эдгард Запашный, дрессировщик

Он тоже слышал в последние дни много гадостей от артистов, которые были частыми гостями в России. И не только от них, но и от тех, кто является русским и живет в нашей стране.

«Очень много людей пишут гадости и при этом работают в нашей стране и снимаются в нашем кино, появляются на федеральных каналах. Мне, как гражданину страны, это непонятно. Что касается выступления Каменских, то предатели были всегда. Человек показывает свою неадекватность и просто разжигает неприязнь к украинцам. На Украине очень много хороших и вменяемых людей, тех, чьи деды вместе с нашими плечом к плечу умирали против фашистов, тех, кто ждет, когда российский солдат истребит бандеровщину. И вот эти знаменитости просто разжигают ненависть и вражду. Уверен, что время все покажет и расставит на свои места. Потом они будут извиняться, говорить: «О, это была эмоциональная нагрузка!» Дешевые отмазки будем слушать позже», — говорит дрессировщик.

Россиянам он советует внимательнее присмотреться к кумирам и запомнить то, что происходит в настоящий момент.

«Эти люди позволяют себе говорить про нас плохое, а мы с русской душой и нашим всепрощением закрываем глаза на это. У нас и до Украины были примеры, когда люди годами поливают нашу страну, а живут в Канаде. Деньги закончились, приехал в Россию, снялся в кино, заработал и назад хаять нас. Не нравится? Чемодан-вокзал, до свидания!», — заключает наш собеседник.

Он поддерживает наказание за обесценивание своей страны, но главное, чтобы это не стало репрессиями. Тех, кто критикует и оскорбляет стоит отправлять в Донбасс.

«Живешь в России, но не нравится тебе страна, разжигаешь ненависть? В Донбасс! Посмотришь, поможешь школы восстановить, плитку класть научишься. Я убежден, что Украина будет другой, с нормальным ненацистским мышлением. И те, кто говорят сегодня подобное, вряд ли когда-либо смогут выступать в России, на Донбассе. Да и на Украине тоже. Такие артисты будут не нужны никаким зрителям», — заключил Эдгард Запашный.

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