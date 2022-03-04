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Тимати попросил россиян очистить плейлисты от песен Макса Барских

Рэпер вступил в конфликт с украинским музыкантом, который нелестно отозвался о России.

Тимати попросил россиян очистить плейлисты от песен Макса Барских
Тимати. Фото: Globallookpress.com

Рэпер Тимати в сторис Instagram попросил россиян очистить свои плейлисты от песен украинского музыканта Макса Барских.

Макс Барских
Макс Барских. Фото: Globallookpress.com

«Давайте очистим наши плейлисты от песен этого петушка».

Тимати

Любопытно, что вскоре Тимати по каким-то причинам удалил сообщение.

Напомним, что конфликт начался со слов Макса Барских о «дырявой России». Украинский музыкант заявил, что чуть ли не делал одолжение, когда приезжал в Россию выступать. Больше в нашей стране он появляться не намерен.

В ответ Тимати назвал Барских «петушарой» и заявил, что рано или поздно тому придется ответить за свои слова. Также Тимати заявил, что Барских «забыл, с чьей ложки жрал» все последние годы, выступая в России.

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