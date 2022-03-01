«Возрождается Великая триединая Русь»: Цыганова поддержала Путина, написав открытое письмо

Певица Вика Цыганова написала открытое письмо Владимиру Путину со словами поддержки его спецоперации на Украине, опубликовав его в своем Instagram.

«Владимир Владимирович, в 91-м году мы проиграли войну, холодную войну, войну двух идеологий. Да, нас предали, и мы потеряли великую страну, ее разграбили, оболгали и подожгли. И сегодня, когда русская армия добивает неонацистов, в открытую называющих себя бандеровцами и жидобандеровцами, весь Запад завыл и у нас выкормыши земли Русской завизжали и призвали прекратить спецоперацию. Вот мы и должны прекратить эту войну, которая длится 8 лет против русского народа в Донбассе и на Украине. Они забыли как будто о заживо сожженных в Одессе, о тысячах погибших от бомбежек мирных жителей Донбасса, замученных в подвалах людей русских. Ни одного слова об этом, ни одной слезинки, они молчали, кормились из кормушки России и косили бабло, издевались и хихикали, презирая Россию», — начала Цыганова.

Певица считает, что практически у всех этих людей есть двойное гражданство, а стыдно им быть русскими, потому что в душе они уже давно не русские люди, поскольку «русские — это не национальность, это дух». Цыганова уверена, что бандеровцев и их идеологов нужно наконец-то победить.

«Здесь возрождается Великая триединая Русь. Вся вражеская пропаганда жестко должна прекратиться, у нас другие задачи, другие цели и принципы. У нас будет своя идеология! Мы — русские, с нами Бог!» — заключила Вика Цыганова.

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