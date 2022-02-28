Настя Каменских показала свое истинное лицо

Украинская певица в эти дни перестала заботиться о своем имидже.

Настя Каменских родилась, выросла и сделала свою карьеру на Украине. Поэтому в эти дни ей совсем не до имиджа и впечатления, которое производит на своих поклонников.

больше по теме Гарик Харламов вслед за Никитой Джигурдой стал молиться за мир во всем мире Артисты считают, что взывание к Богу может помочь.

В личном блоге артистки стали появляться кадры, на которых она предстает со своей природной внешностью — без макияжа, укладки и ярких нарядов для сцены. Отсутствие профессионального света и грима выдало носогубные складки у Насти, короткие реснички и тонкие губы.

В таком виде Настя Каменских выглядит ровно так, как миллионы обычных женщин.

Ранее Светлана Лобода, которая родом из Киева, призналась, что несколько дней провела без сна. Певица разрывает телефоны, общаясь со своими близкими из Украины.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.