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Настя Каменских показала свое истинное лицо

Украинская певица в эти дни перестала заботиться о своем имидже.

Настя Каменских показала свое истинное лицо
Настя Каменских. Фото: instagram.com/kamenskux/

Настя Каменских родилась, выросла и сделала свою карьеру на Украине. Поэтому в эти дни ей совсем не до имиджа и впечатления, которое производит на своих поклонников.

В личном блоге артистки стали появляться кадры, на которых она предстает со своей природной внешностью — без макияжа, укладки и ярких нарядов для сцены. Отсутствие профессионального света и грима выдало носогубные складки у Насти, короткие реснички и тонкие губы.

Настя Каменских. Фото: instagram.com/kamenskux/

В таком виде Настя Каменских выглядит ровно так, как миллионы обычных женщин.

Ранее Светлана Лобода, которая родом из Киева, призналась, что несколько дней провела без сна. Певица разрывает телефоны, общаясь со своими близкими из Украины.

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