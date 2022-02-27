«Терпению России пришел конец»: Эдгард Запашный высказал свою позицию относительно Украины

Народный артист Эдгард Запашный высказал свое мнение относительно ситуации на Украине. Он полностью принял официальную позицию государства, высказав несколько фактов.

«Терпению России просто пришел конец», — сказал Эдгард Запашный.

Директор Большого московского цирка вспомнил, что после победы «Революции достоинства» 25 марта 2014 года киевский Окружной административный суд принял решение о приостановке вещания российских телеканалов. Позже на Украине запретили показывать фильмы, созданные в России после 2014 года, а еще через два года – российские книги того же периода.

Также Запашный напомнил, что на Украине запрещена любая коммунистическая символика, даже изображения гербов УССР и СССР, георгиевской ленты, официальным языком назван украинский.

«Русский язык запрещен. И это только начало. Дальше продолжать?» — написал в личном блоге Эдгард Запашный.

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