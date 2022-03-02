К Мерьем особое отношение? Джансу Дере так и не подружилась с Узерли, сыгравшей Хюррем султан

Поклонники турецкого сериала «Великолепный век» с замиранием сердца следили за интригами в гареме с появлением персиянки Фирузе. Любимая фаворитка султана Сулеймана была готова пойти на все, чтобы вернуть себе расположение падишаха и вывести из игры свою соперницу.

Для этого Хюррем султан шла на всякие уловки. В конечном итоге, ей удалось раскрыть тайну Фирузе хатун. Оказалось, что персиянка долгие годы скрывала истину даже от султана Сулеймана, претворившись простой девушкой из крестьянкой семьи. Сама же Фирузе принадлежала к могущественной династии Сефевидов. Естественно, узнав всю правду о сопернице Хюррем султан сумела добиться своего. Персиянку Фирузе хатун из дворца выслали.

Оказывается, соперничество между Хюррем султан и Фирузе хатун перешло и в современные реалии. Так, к примеру, актрисы, сыгравшие этих ярких героинь в обычной жизни дружбой похвастаться не смогли. Хотя сама Мерьем Узерли заверяла, что у нее прекрасные отношения со всеми членами команды. К примеру, она близко общалась с Озаном Гювеном и Сельмой Эргеч. Последняя, кстати, сдружилась с Джансу Дере, хотя та, явно не жаловала Мерьем.

Все стало на свои места после заявления продюсера «Великолепного века» Тимура Савджи. Он раскритиковал Мерьем Узерли за то, что та в свое время сильно их подвела. Актриса покинула сериал, сославшись на эмоциональное выгорание. Продюсерам пришлось в спешке искать новую актрису на роль «возрастной» Хюррем султан. В конечном итоге, этот персонаж воплотила на экране Вахиде Гердюм. А Мерьем, по слухам, вернулась в Германию.

Спустя годы, Тимур Савджи рассказал, что Узерли подставила всю команду, испортила всю работу. И как выяснилось, по прошествии некоторого времени, актриса передумала и захотела вернуться на съемочную площадку. Но не тут то было. Обратно Мерьем уже не приняли.

«Позднее со мной связался брат Мерьем, он пробовал договориться. Мерьем была готова вернуться, но я ответил: «Нет, все кончено, можешь не возвращаться», — отметил Тимур Савджи в интервью с YouTube-каналом Simge Fıstıkoğlu.

В этой истории Сельма Эргеч не стала принимать чью-либо сторону, заявив, что она прекрасно относится и к Мерьем, и к Тимуру Савджи. А вот Джансу Дере сразу же дала понять, что ей близка позиция продюсера. «Что бы ни сказал Тимур Савджи, я поддержу все его слова», — заверила Джансу.

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