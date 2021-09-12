Родные люди: красавица-дочка Вахиде Гердюм блистала в «Великолепном веке» в роли внучки Махидевран султан

Исполнительница роли Хюррем султан снималась в исторической ленте вместе со своей наследницей - 27-летней Ализе Гердюм.

56-летняя Вахиде Гердюм заменила в турецком сериале «Великолепный век» Мерьем Узерли. В исторической ленте актриса предстала в роли хасеки Хюррем султан. Примечательно, что в этом проекте партнерша Халита Эргенча снималась вместе с родной дочкой. 27-летняя Ализе Гердюм предстала перед поклонниками сериала в образе дочери шехзаде Мустафы и стало быть внучки Махидевран султан.

Интересный момент, по сюжету Хюррем (Вахиде Гердюм) и Махидевран (Нур Феттахоглу) непримиримые соперницы. При этом в жизни между этими двумя актрисами не было никаких недомолвок. К тому же продюсеры проекта не видели ничего предосудительного в том, что родная дочь Вахиде сыграет роль — Нергисшах султан. Вот такой умный ход, который не остался без внимания поклонников.

Поначалу поклонники критиковали выбор продюсеров, которые заменили Мерьем Узерли на Вахиде Гердюм. Однако актриса мастерски справилась с ролью и доказала, что она достойно представила образ более зрелой Хюррем султан.

В отличие от Мерьем Узерли — 40-летняя Нур Феттахоглу принимала участие и в последнем сезоне сериала «Великолепный век».

В одном из интервью актриса призналась, что ей часами приходилось проводить в кресле гримера для того, чтобы стать визуально старше своих лет. Ведь партнерша Халита Эргенча играла и «возрастную» Махидевран.

По словам Мерьем, она покинула проект из-за профессионального выгорания. Актриса решила заняться своей личной жизнью. Узерли одна воспитывала семилетнюю дочку Лару. Недавно Мерьем во второй раз стала мамой. От нынешнего избранника, его звезда тщательно скрывает от поклонников, она родила дочку Лили.

Экранная внучка Нур Феттахоглу — Ализе Гердюм была всего на тринадцать лет младше своей «бабушки» Махидевран. Однако эта разница в возрасте не помешала им воплотить в жизнь написанную сценаристами историю.

Смотрите также: