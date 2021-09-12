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Родные люди: красавица-дочка Вахиде Гердюм блистала в «Великолепном веке» в роли внучки Махидевран султан

Исполнительница роли Хюррем султан снималась в исторической ленте вместе со своей наследницей - 27-летней Ализе Гердюм.

Родные люди: красавица-дочка Вахиде Гердюм блистала в «Великолепном веке» в роли внучки Махидевран султан
Вахиде Гердюм и Халит Эргенч. Фото: кадр из сериала "Великолепный век"

56-летняя Вахиде Гердюм заменила в турецком сериале «Великолепный век» Мерьем Узерли. В исторической ленте актриса предстала в роли хасеки Хюррем султан. Примечательно, что в этом проекте партнерша Халита Эргенча снималась вместе с родной дочкой. 27-летняя Ализе Гердюм предстала перед поклонниками сериала в образе дочери шехзаде Мустафы и стало быть внучки Махидевран султан.

Интересный момент, по сюжету Хюррем (Вахиде Гердюм) и Махидевран (Нур Феттахоглу) непримиримые соперницы. При этом в жизни между этими двумя актрисами не было никаких недомолвок. К тому же продюсеры проекта не видели ничего предосудительного в том, что родная дочь Вахиде сыграет роль — Нергисшах султан. Вот такой умный ход, который не остался без внимания поклонников.

Звезда "Великолепного века" Вахиде Гердюм
Поклонники требовали заменить актрису на роль Хюррем. Многим показалось, что Вахиде уже не молода. А рядом с султаном фанаты хотели видеть красотку. Фото: кадр из сериала «Великолепный век»

Поначалу поклонники критиковали выбор продюсеров, которые заменили Мерьем Узерли на Вахиде Гердюм. Однако актриса мастерски справилась с ролью и доказала, что она достойно представила образ более зрелой Хюррем султан.

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Вахиде Гердюм заменила в проекте Мерьем Узерли. Фото: кадр из сериала «Великолепный век»

В отличие от Мерьем Узерли — 40-летняя Нур Феттахоглу принимала участие и в последнем сезоне сериала «Великолепный век».

Звезда "Великолепного века" Нур Феттахоглу и Вахиде Гердюм
Вахиде Гердюм в образе Хюррем султан и седовласая Нур Феттахоглу в образе Махидевран султан. Фото: кадр из сериала «Великолепный век»

В одном из интервью актриса призналась, что ей часами приходилось проводить в кресле гримера для того, чтобы стать визуально старше своих лет. Ведь партнерша Халита Эргенча играла и «возрастную» Махидевран.

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Нур Феттахоглу сыграла Махидевран султан и мать шехзаде Мустафы. Ализе Гердюм предстала в образе внучки султана Сулеймана, а Беррак Тюзюнатач досталась роль наложницы Мустафы. Фото: кадр из сериала «Великолепный век»

По словам Мерьем, она покинула проект из-за профессионального выгорания. Актриса решила заняться своей личной жизнью. Узерли одна воспитывала семилетнюю дочку Лару. Недавно Мерьем во второй раз стала мамой. От нынешнего избранника, его звезда тщательно скрывает от поклонников, она родила дочку Лили.

Дочка актрисы Вахиде Гердюм - Ализе Гердюм
Ализе Гердюм как и ее звездная мама стала актрисой. Фото: Instagram.com/alizegordum

Экранная внучка Нур Феттахоглу — Ализе Гердюм была всего на тринадцать лет младше своей «бабушки» Махидевран. Однако эта разница в возрасте не помешала им воплотить в жизнь написанную сценаристами историю.

Звезда "Великолепного века" Ализе Гердюм
Внешне Ализе похожа на свою маму. Фото: Instagram.com/alizegordum

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