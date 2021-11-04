«Она подставила»: почему Мерьем Узерли не взяли назад в «Великолепный век»

Звезда просила вернуть ей роль, но слишком сильна была обида у создателей сериала.

Мерьем Узерли стала известна широкой публике благодаря звездной роли в немецко-турецком сериале «Великолепный век». В какой-то момент ее заменила на экране другая актриса Вахиде Перчин.

Многие зрители решили, что произошло это из-за возраста. Однако Мерьем Узерли призналась, что заменять ее в роли изначально не планировали. Она пережила эмоциональное выгорание и уже не могла каждый день изображать одну и ту же героиню.

«Я стала ощущать себя роботом. Старалась быть идеальной и делать свою работу на все 100%», — рассказала она изданию Aksam.

Посовещавшись с близкими, Узерли расторгла контракт и прекратила съемки, уехав в Германию.

Как выяснилось на YouTube-шоу Simge Fıstıkoğlu, актриса просилась потом назад на съемки, но продюсеры приняли твердое решение не прощать ее. Тем более Вахиде Перчин отлично справилась с ролью, хоть и найти столь удачную замену было непросто.

Продюсер Тимур Савджи до сих пор таит обиду на Мерьем Узерли.

«Она подставила всю команду, испортила всю работу. Это было очень неожиданно», — рассказал он.

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