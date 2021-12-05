Гюльфем, Хюррем и Махидевран: как славянская рабыня Роксолана обошла соперниц и женила на себе султана Сулеймана

Чем больше у фавориток было сыновей, то выше их статус был в султанском гареме.

Славянская рабыня Роксолана сумела добиться от султана Сулеймана никаха, став его официальной женой. Именно для Хюррем султан, чье имя переводится, как — Улыбку и радость дарящая, повелитель ввел новый статус в гареме — хасеки.

Все подданные должны были называть жену султана Сулеймана не иначе как хасеки Хюррем султан. Ни одна фаворитка не удостаивалась такой чести до славянской рабыни, ставшей влиятельной госпожой. Так в чем же заключался успех Хюррем султан? Узнаем в материале сайта Teleprogramma.pro. А пока немного предыстории.

Гюльфем хатун — Уста как роза

Первой любовью султана Сулеймана по праву можно считать Гюльфем хатун. По некоторым данным, девушка имела польское происхождение. Ее настоящее имя — Росалина. Но некоторые историки утверждают, что фаворитка повелителя имела албанские корни. Точной информации на этот счет нет.

Будущему султану его красавица-наложница подарила сына — шехзаде Мурада. Однако мальчик скончался от оспы. Это обстоятельство повлияло на дальнейшие отношения Сулеймана и его фаворитки — они отдалились друг от друга. Общее горе не сплотило их, а скорее наоборот, развело. Правила в гареме жестоки. Сулейману нужен был наследник. И тогда на горизонте появилась Махидевран султан.

Махидевран султан — Весенняя роза

Красавица черкешенка подарила Сулейману сына — шехзаде Мустафу, став фавориткой будущего султана Османской империи. Еще находясь в гареме в санджаке Манисы Махидевран считалась едва ли не госпожой. У нее были собственные покои, слуги, украшения и наряды из дорогих тканей. По одной из версий, фаворитка Сулеймана подарила ему также дочь Разие и сына Абдуллу, мальчик скончался в младенчестве.

Долгое время Махидевран считалась любимой наложницей будущего султана. Позже, когда Сулейман взошел на османский престол, его фаворитка вместе с сыном Мустафой перебралась из дворца в Манисе в Стамбул. Но ее счастье омрачилось появлением славянской рабыни Роксоланы.

Хюррем султан — Улыбку и радость дарящая

Хюррем султан затмила всех своих соперниц. Она не только стала официальной женой султана Сулеймана, но и считалась его негласным политическим советником. Именно со своей славянской фавориткой повелитель мог вести долгие беседы на самые серьезные темы. Хюррем султан обладала острым умом, была мудрой и весьма прозорливой.

Эти качества повелитель очень ценил, поэтому прислушивался к мнению Хюррем. Султан Сулейман даже придумал для своей фаворитки особый статус — она стала хасеки, второй после Валиде султан, матери правящего султана.

Таких высот славянская рабыня Роксолана добилась благодаря тому, что родила султану Сулейману нескольких сыновей: Мехмета, Селима, Баязида и Джихангира. Но самым любимым ребенком повелителя стала красавица-дочка Михримах султан.

В османском гареме власть получала та фаворитка, у которой было больше сыновей. Она была в почете. Став матерью Хюррем султан упрочила свое положение в гареме. Кроме того, славянская рабыня сделала то, что до нее не удавалась другим.

Султан Сулейман был сильно привязан к Хюррем, их связывала любовь. О таком в гареме при Османской империи говорить было не принято. Считалось, что такое чувство, как любовь, подорвет порядок и покой династии. Что собственно и произошло. Ради Хюррем султан повелитель изменил правила, провел обряд никаха со своей любимой и наделил ее большой властью.

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