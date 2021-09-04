Как использовать глиттер в макияже
Видео
Новый сезон шоу «Голос. 60+»: 96-летний участник и новые наставники
Видео

Хюррем султан VS Фирузе хатун: как бы выглядели наложницы султана Сулеймана в старости

Мерьем Узерли и Джансу Дере покинули сериал еще до того, как их персонажи «состарились» на экране.

Хюррем султан VS Фирузе хатун: как бы выглядели наложницы султана Сулеймана в старости
Мерьем Узерли и Джансу Дере. Фото: кадр из сериала "Великолепный век"

Мерьем Узерли покинула сериал «Великолепный век» еще до того, как ей пришлось «превратиться в состарившуюся» Хюррем султан. Если другие актеры — Пелин Карахан, Халит Эргенч, Мерве Болугур, Арас Булут Ийнемли, Энгин Озтюрк, Нур Феттахоглу — остались в проекте, сыграв своих же возрастных персонажей, то русскую наложницу играли две актрисы. Сначала Мерьем Узерли, а потом Вахиде Гердюм.

Сайт Teleprogramma.pro с помощью специального мобильного приложения решил провести мини-эксперимент и узнать, как бы выглядела Мерьем Узерли в роли «состарившейся» Хюррем султан.

Звезда
Мерьем Узерли мечтала перекрасить волосы после съемок. Фото: кадр из сериала «Великолепный век»

Поклонники запомнили актрису именно такой, с чуть вьющимися медовыми локонами и без единой морщинки. Правда, сама Мерьем говорила, что после съемок тут же перекрасила волосы, настолько ей наскучил рыжий оттенок.

Звезда
В старости у актрисы появились бы мимические морщинки. Фото: кадр из сериала «Великолепный век»

Ну а у возрастной Хюррем султан появились бы мимические морщинки, да и овал лица, скорее всего, бы оплыл. Как это получилось после ретуши «молодого» снимка актрисы с помощью мобильного приложения. Под глазами у Мерьем видна отечность и небольшие синячки, а в уголках — «гусиные лапки». Ярко выражены носогубные складки, черты лица потеряли упругость.

А как бы в старости выглядела персиянка Фирузе хатун?

Как и Мерьем Узерли, которая покинула сериал, сославшись на эмоциональное выгорание (ее на съемочной площадке заменила Вахиде Гердюм, — Прим. ред.), еще одна актриса так и не появилась на экране в образе «старушки». И это Джансу Дере, сыгравшая персиянку Фирузе. Ее персонажа вывели из сериала, по сценарию выслав из дворца якобы из-за обмана. Девушка притворилась простой рабыней из семьи крестьян. Однако она принадлежала к персидской династии, что и было раскрыто Хюррем султан с помощью Рустема паши.

Звезда
Джансу Дере в образе персиянки Фирузе в юности и в зрелые годы. Фото: кадр из сериала «Великолепный век»

В сериале «Великолепный век» Джансу Дере появилась в образе персидской красавицы с точеными чертами лица, будто высеченными из мрамора. Длинные локоны и неровная челка дополняли ее имидж. Гримеры делали актрисе яркий макияж с акцентом на глаза, их подчеркивали черной масленой подводкой в восточном стиле.

А вот «возрастная» Фирузе хатун уже не обладала бы такой нежной миловидностью. Ее лицо заметно заострилось после ретуши, скулы стали более выраженными на фоне первых мимических морщинок.

Звезда
Возрастная героиня Джансу Дере все также хороша и привлекательна. Фото: кадр из сериала «Великолепный век»

И все-таки актриса не потеряла бы своего очарования. В ее густых волосах нет и намека на седину. Но морщинки в уголках глаз и носогубные складки выдали бы возраст Фирузе хатун. Напомним, что сценаристы специально подобрали актрису, которая стала полной противоположностью пышнотелой Мерьем Узерли. Так, к примеру, Джансу Дере обладает стройной, невероятно гибкой и изящной фигурой. А ее героиня Фирузе полюбилась султану Сулейману за покорный нрав, мягкий характер, чуткость и доброту.

Смотрите также:

Тэги

Арас Булут ИйнемлиБурак ОзчивитДжансу ДереМерьем УзерлиНовости googleНур ФеттахоглуПелин Карахансериал «Великолепный век»