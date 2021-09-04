Хюррем султан VS Фирузе хатун: как бы выглядели наложницы султана Сулеймана в старости

Мерьем Узерли и Джансу Дере покинули сериал еще до того, как их персонажи «состарились» на экране.

Мерьем Узерли покинула сериал «Великолепный век» еще до того, как ей пришлось «превратиться в состарившуюся» Хюррем султан. Если другие актеры — Пелин Карахан, Халит Эргенч, Мерве Болугур, Арас Булут Ийнемли, Энгин Озтюрк, Нур Феттахоглу — остались в проекте, сыграв своих же возрастных персонажей, то русскую наложницу играли две актрисы. Сначала Мерьем Узерли, а потом Вахиде Гердюм.

Сайт Teleprogramma.pro с помощью специального мобильного приложения решил провести мини-эксперимент и узнать, как бы выглядела Мерьем Узерли в роли «состарившейся» Хюррем султан.

Поклонники запомнили актрису именно такой, с чуть вьющимися медовыми локонами и без единой морщинки. Правда, сама Мерьем говорила, что после съемок тут же перекрасила волосы, настолько ей наскучил рыжий оттенок.

Ну а у возрастной Хюррем султан появились бы мимические морщинки, да и овал лица, скорее всего, бы оплыл. Как это получилось после ретуши «молодого» снимка актрисы с помощью мобильного приложения. Под глазами у Мерьем видна отечность и небольшие синячки, а в уголках — «гусиные лапки». Ярко выражены носогубные складки, черты лица потеряли упругость.

А как бы в старости выглядела персиянка Фирузе хатун?

Как и Мерьем Узерли, которая покинула сериал, сославшись на эмоциональное выгорание (ее на съемочной площадке заменила Вахиде Гердюм, — Прим. ред.), еще одна актриса так и не появилась на экране в образе «старушки». И это Джансу Дере, сыгравшая персиянку Фирузе. Ее персонажа вывели из сериала, по сценарию выслав из дворца якобы из-за обмана. Девушка притворилась простой рабыней из семьи крестьян. Однако она принадлежала к персидской династии, что и было раскрыто Хюррем султан с помощью Рустема паши.

В сериале «Великолепный век» Джансу Дере появилась в образе персидской красавицы с точеными чертами лица, будто высеченными из мрамора. Длинные локоны и неровная челка дополняли ее имидж. Гримеры делали актрисе яркий макияж с акцентом на глаза, их подчеркивали черной масленой подводкой в восточном стиле.

А вот «возрастная» Фирузе хатун уже не обладала бы такой нежной миловидностью. Ее лицо заметно заострилось после ретуши, скулы стали более выраженными на фоне первых мимических морщинок.

И все-таки актриса не потеряла бы своего очарования. В ее густых волосах нет и намека на седину. Но морщинки в уголках глаз и носогубные складки выдали бы возраст Фирузе хатун. Напомним, что сценаристы специально подобрали актрису, которая стала полной противоположностью пышнотелой Мерьем Узерли. Так, к примеру, Джансу Дере обладает стройной, невероятно гибкой и изящной фигурой. А ее героиня Фирузе полюбилась султану Сулейману за покорный нрав, мягкий характер, чуткость и доброту.

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