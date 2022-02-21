Как Иосиф Пригожин стал успешным продюсером, когда встретил любовь всей жизни и откуда у него страсть к скандалам

Муж певицы Валерии сегодня – такая же знаменитость, как и она сама.

Имя продюсера Иосифа Пригожина стало таким же известным, как и имена его подопечных. Хотя покорить шоу-бизнес махачкалинский парень намеревался по-другому — он мечтал сам выступать на эстраде.

Сейчас Пригожин – счастливый многодетный отец, без ума влюбленный в свою третью жену, певицу Валерию, и с нежностью нянчащий ее маленькую внучку. Каким был путь к славе, успеху и счастью известного продюсера — в нашем материале.

Иосиф Пригожин: детство, родители, национальность

Иосиф Пригожин родился 2 апреля 1969 года в Махачкале. Его родители Игорь Матвеевич и Динара Якубовна Пригожины по национальности были из ашкеназских и горских евреев. Семья жила не очень состоятельно, и маленький Иосиф рано начал зарабатывать. В 12 лет он устроился в парикмахерскую, где работал до 16 лет.

Не окончив школу, Иосиф уехал в Москву, чтобы реализовать амбициозный план — стать артистом. Здесь юноша по вечерам доучивался и параллельно начал заниматься в театре-студии «Гамма».

Получив среднее образование, он в 1986 году пошел поступать в ГИТИС, но попытка успехом не увенчалась. Поэтому Иосиф начал работать, а в театральный вуз поступил со следующей попытки, в 1994 году. По образованию Пригожин — театровед-менеджер.

Иосиф Пригожин: карьера

После неудачной попытки стать студентом театрального Пригожин в 1987 году устроился помощником к Юрию Айзеншпису, известному советскому продюсеру звезд эстрады и телевидения. Он проработал у него до 1990 года как тур-менеджер, параллельно сам пел и записывал свои песни и даже выпустил сборник своих композиций.

Но довольно быстро понял, что как исполнитель состояться не сможет — у него не нашлось выигрышного образа, которым он бы зацепил публику.

За время работы у Айзеншписа Пригожин помог организовать полторы тысячи разных концертов по стране. В 1989 году он стал администратором первого показа моделей Валентина Юдашкина в московском Театре эстрады.

Позже, в период учебы в ГИТИСе будущий звездный распорядитель не отрывался от дел. И уже в 1991 году дебютировал как продюсер — организовал «Супершоу-91» для телеканала «Останкино» и программу «Клуб Т».

Вскоре Пригожин занялся продюсированием артистов. Сона, Вахтанг Кикабидзе, Николай Носков, Александр Маршал и Кристина Орбакайте – список звезд/, сотрудничающих в 90-е с Пригожиным, пополнялся громкими именами.

Пригожин учредил продюсерскую компанию «ОРТ-Рекордз», став ее генеральным продюсером, а затем – гендиректором. Под крылом компании были выпущены вскоре несколько альбомов звездных клиентов, среди которых, кроме вышеперечисленных, оказались Иосиф Кобзон, Лев Лещенко, «На-На», «А-Студио», «Отпетые мошенники», Маша Распутина, «Шао Бао», Валерий Сюткин, Алена Свиридова и другие.

За несколько лет работы компания Пригожина вышла на лидерские позиции и в 1999 году была вознаграждена премией «Овация» как «Лучшая звукозаписывающая компания», а сам Иосиф Игоревич получил звание лучшего продюсера года. Вдобавок журнал «Компания» назвал Пригожина лучшим бизнесменом индустрии.

В середине 2000 года Пригожин создал лейбл NOX Music (Национальное объединенное культурное сообщество) и занимался продюсированием и выпуском альбомов российских артистов, проведением презентаций альбомов, организацией концертов на крупных концертных площадках. Главной артисткой, представляющей фирму, стала певица Валерия — контракт с ней продюсер Пригожин подписал в 2003 году.

С 2001 по 2003 годы был Первым заместителем генерального директора Государственного Кремлевского дворца. В 2004 году стал генеральным директором российской студии звукозаписи REAL Records. В июне 2019 года был признан лучшим продюсером десятилетия, по мнению премии «МУЗ-ТВ».

Иосиф Пригожин: другие проекты

В 2007 году Иосиф Пригожин стал продюсером и идейным вдохновителем программы «Ты суперстар!» на канале «НТВ». В сентябре 2017 года бизнесмен возглавил телеканал «Авто Плюс».

В 2021 году Пригожин стал участником второго сезона телешоу «Маска», в котором выступал в образе Ананаса. Его быстро рассекретили, то есть сняли маску, но никто из членов жюри, включая его жену Валерию, не ожидал увидеть Пригожина в качестве участника.

Иосиф Пригожин: доходы

Точный заработок Иосифа Пригожина интересует многих поклонников и хейтеров. Особенно актуальной эта тема стала после того, как продюсер в разгар пандемии коронавируса в 2020 году стал жаловаться на безденежье.

Муж Валерии заявил, что певцы, музыканты, продюсеры пострадали от отмены концертов. Они с Валерией из-за простоя за период карантина потеряли, мол, десятки миллиардов рублей.

Это признание задело многих публичных людей, в особенности, Сергея Шнурова. Он даже посвятил несколько сатирических стихов Пригожину и Валерии, подняв их на смех.

Иосиф Пригожин: личная жизнь

В браке Иосиф Пригожин был несколько раз. Первая женитьба у него была еще в молодости — практически после переезда в Москву будущий продюсер повстречал состоятельную ровесницу Елену Соколову, они поженились и вскоре стали родителями сына Дмитрия (1989 г.р.). вторым ребенком стала дочь Даная, которую жена подарила мужу в 1997 году.

Однако, рождение дочери не укрепило брак, в том же году Пригожин развелся с женой и начал жить в гражданском браке с менеджером по подбору артистов в компании «Союз» Лейлой Фаттаховой. Вместе пара была 7 лет, у них родилась дочка Лиза (1999 г.р.).

Со второй женой Пригожин расстался через четыре года после рождения дочки. И смог сохранить с ней теплые отношения. Своей подругой Лейлу Фаттахову считает даже нынешняя жена Иосифа, певица Валерия.

А вот с первой женой у Пригожина конфликт. В 2016 году она обвинила экс-мужа в том, что он не уделял должного внимания их общим детям. Вскрылась причина развода — мужчине не нравилось, что жена-домохозяйка не стремится развиваться, ни дня не работала, поэтому он ушел.

Но на детях, как уверял Пригожин, это не сказывалось — он их обеспечивал и всегда вкладывал в их жизнь и образование.

Иосиф Пригожин и Валерия

Продюсерский центр Иосифа Пригожина и сам он оказались заинтересованы в сотрудничестве с Валерией, ведь ее имя было тогда одним из громких в шоу-бизнесе. И на деловой встрече, которая состоялась в 2003 году, они подписали контракт. Именно в тот момент Пригожин, как гласит сайт певицы, влюбился в красотку по уши.

«Я влюбился в Валерию с первого взгляда. Все мои сосуды, все мои вены, все клетки моего организма приобрели какую-то иную форму», — признавался продюсер.

Совместная работа сутками напролет укрепила чувства Иосифа. Забота, с которой Пригожин опекал артистку, романтические порывы с его стороны не могли поначалу растопить сердце Валерии — певица преодолевала последствия абьюзивного брака с Александром Шульгиным, от которого у нее было трое детей.

Пригожин не сдавался, и подвернувшаяся поездка в Аткарск, на родину Валерии, сблизила их. Продюсер сам предложил подвезти певицу из Москвы до родного города, не предполагая, что это почти тысяча километров дорог. Зато в пути они смогли узнать друг друга ближе и лучше, и сердце артистки растаяло. Поженились влюбленные в июне 2004 года.

В лице Иосифа Пригожина Валерия нашла не только продюсера, но и любящего мужа и заботливого отца детям. Наследники певицы всегда подчеркивают, что их отец — Иосиф Игоревич, он их вырастил, воспитал и привил правильные взгляды. А Шульгина знать они, мол, не хотят.

Совместными наследниками пара не обзавелась, хотя очень хотела. В 2014 году супруги потеряли надежду стать родителями — у жены Пригожина случился выкидыш, и этот период стал очень сложным для обоих звезд.

Вместе пара уже более полутора десятков лет. Их союз стал одним из крепких и образцовых в шоу-бизнесе. Притом, что Валерия подчеркивает — Иосиф очень эмоциональный и импульсивный, а она спокойная и тихая. По-видимому, они тем самым дополняют друг друга и поддерживают.

Иосиф Пригожин: скандалы

Скандал с первой женой вышел в публичное пространство, когда в 2019 году Пригожин выяснил, что бойфренд его экс-супруги жил на его деньги. После развода продюсер оставил сыну и дочке от Елены по квартире в центре Москвы и участок в Домодедово. Также продюсер регулярно оказывал им финансовую помощь.

Но когда узнал, что его средства тратятся на любовника Елены, который младше ее почти в два раза, пришел в ярость. Оказывается, новый отчим уговорил детей продать участок в Подмосковье и одну столичную квартиру.

«Мне, конечно, наплевать на личную жизнь бывшей жены, но на детей я обиделся. Ведь они скрыли от меня, что все это время я содержал постороннего человека!» — рассказывал продюсер.

Бывшая и ее новый супруг, по сути, не работали и жили на деньги, которые выручили с продажи квартиры. Дети перестали общаться с родным отцом, что не могло не взволновать Пригожина — наследники в результате манипуляций матери и ее спутника чуть не остались без жилья.

Позже Пригожину удалось восстановить отношения с сыном, а вот дочь долгое время была под влиянием матери и обижалась на отца за то, что он помогает другим детям, неродным, а ее отказался продвигать в шоу-бизнесе.

Весной 2022 года Даная Пригожина собралась под венец. Приглашение отцу она отправила не сразу. Сначала она выразила желание видеть на своей свадьбе Валерию. Но папа не обиделся. Единственное, чему он не рад — это встрече с отчимом своей дочки, который тоже придет на бракосочетание.

Долгие годы с Пригожиным был связан скандал вокруг Авраама Руссо. Музыкант Продюсер начал сотрудничество с певцом в 2004 году. Позже у певца возник конфликт с бизнесменом Тельманом Исмаиловым, который пытался, по его словам, подмять под себя и на нем зарабатывать. И причем ответственность за свои преследования в равной степени Руссо возлагал и на Пригожина.

«Я стал жертвой. Они оба были сильными: один — миллиардер с огромными связями до сих пор, другой — акула шоу-бизнеса, знающий всех продюсеров, который мог воевать со мной на территории шоу-бизнеса. С двух сторон я получил такую атаку. Поэтому в 2004 году, когда меня избивали в гостинице «Прага», это было «воспитанием», как они понимали. Чтобы я стал их рабом. Эти люди мыслят иначе. Врагу не пожелаю с ними связаться», — рассказывал осенью 2021 года вернувшийся в Россию музыкант.

На Руссо было совершено покушение в 2006 году, после которого певец скрылся в США, опасаясь за свою жизнь. И называл Пригожина причастным в произошедшем. Продюсер со своей стороны все обвинения отрицает.

«Человек оговаривает меня. Он просто идиот. Все, что он сказал в отношении мен, — ложь и провокация. Это не имеет никакой почвы под собой», — высказался продюсер.

Иосиф Пригожин враждовал и с Филиппом Киркоровым. В 2019 году продюсер и музыкант обменивались взаимными упреками и слышать друг о друге не хотели. Причину конфликта обнародовал Пригожин.

Он заявил, что Киркоров ревнует Валерию к нему, поскольку много лет назад сам хотел покорить Валерию, однако она предпочла поп-королю продюсера. В июне 2019 года Пригожин и Киркоров помирились, свидетелем чему стал Максим Галкин, который заснял дружеское рукопожатие двух бывших врагов.

Иосиф Пригожин сегодня

В настоящее время Иосиф Пригожин по-прежнему продюсирует различных артистов, главной музой и бриллиантом его деятельности является Валерия.

Сейчас Пригожин готовится выдать дочь от первого брака Данаю замуж. Подробностей о грядущем событии он не рассказывает, но подчеркивает — готов оплатить все расходы на торжество.

Кроме того, Пригожин считает себя дедушкой маленькой внучки певицы Валерии Селин. Девочка родилась 1 января 2021 года у младшего сына Валерии Арсения Шульгина и его жены Лианы. Продюсер, вырастивший детей Валерии как своих, без ума от малышки и обожает с ней нянчиться.

А вот со спортом продюсер не дружит. Он весит 75 кг при росте 172 см и всячески отнекивается от физической активности, хотя его жена Валерия пытается приобщить его к совместным занятиям.

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