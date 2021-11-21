Авраам Руссо: «Вернусь в Россию, только когда почувствую себя в безопасности»

Популярный музыкант - о том, почему он передвигается с личной охраной, жизни в Америке и своих хитах.

Нет ни одной домохозяйки, не знающей песен «Знаю», «Далеко-далеко», «Обручальная». Все это хиты Авраама Руссо, блиставшего в начале нулевых поярче Филиппа Киркорова. Успех четырехкратного обладателя «Золотого граммофона» был настолько безоговорочным и оглушительным, что в определенный момент он столкнулся с мафией — его пытались подмять, били, требуя подписания кабального контракта, затем на него покушались, это дело до сих пор расследуют.

А пока Авраам живет в США вместе с женой и двумя детьми, находясь в России под госзащитой и приезжая на концерты и съемки. В частности — ради участия в шоу «Суперстар» (НТВ), в связи с чем «Телепрограмма» и поговорила с артистом, чтобы выяснить, чем он занимается в Америке и планирует ли возвращаться в Россию.

— Авраам, скажите, зачем вам — популярному артисту с набором хитов — участвовать в телешоу «Суперстар»? Неужели хотите кому-то что-то доказать?

— Не могу сказать, что я заинтересован соревноваться, вы правы. Но еще с начала первого сезона шоу мне предлагали участвовать. И в итоге убедили. Мне сделали интересное предложение: поучаствовать не только в этом проекте, но и весь пакет удовольствий (смеется), на НТВ будут звать чаще. А так — да, мне иногда неудобно, когда меня, работающего артиста с концертами и хитами, судит, скажем так, довольно молодой человек.

Я всех уважаю, но статус другой. Поймите меня правильно. По большому счету я должен судить. Фанатки пишут после анонса: «Что делает кумир миллионов Авраам Руссо рядом с Юрием Титовым (выпускник «Фабрики звезд»)? Но ничего страшного — мне самому было интересно проявить себя в разных жанрах: рок и так далее. Показать, что я умею.

— Соревнования вообще любите?

— Я не азартный парень. Есть артисты, которые относятся к этому слишком серьезно. У меня иной подход: я выхожу и пою, как вижу, как умею и как могу. Стараюсь профессионально и до победного конца. Но остальное не в моей власти. Что поделать? Меня оценивают, это ведь шоу. Мы даем людям эмоции. Не все в жизни справедливо и так, как хотелось бы.

— Вы считаете себя суперстар?

— Это определение придумали люди. Суперзвезда. Если такое слово есть, то хорошо. У меня ведь есть известность? И не только в России, но и за рубежом. Ну, а раз существует такое обозначение популярности — стар или суперстар — пусть будет. Это и не плюс, и не минус, звездной болезни не вызывает. Смотрю на это с трезвой головой. Всего лишь одно из названий.

«Меня избивали, чтобы я стал рабом»

— К хитам. Можете вспомнить, как появилась песня «Знаю»?

— В жизни все происходит не случайно и удивительно. «Знаю» — один из самых ярких хитов за карьеру, 57 недель держался на вершинах музыкальных чартов. А поначалу и вовсе не хотел ее петь! Так бывает с актерами, которые отказались сниматься, а потом фильму дали «Оскар». У меня почти так же. Пришел на студию совсем «без аппетита», а я могу петь только с душой, и записывать ее не хотел. Мне она казалась довольно старомодной, ну совсем не шла. Не взлетит и все. Но Виктор Дробыш убедил меня: «Ты должен спеть ее, причем в высокой тональности. Тогда это будет крик души». Я согласился. И все. Так появился хит. Если бы она была проходной, никто бы не вспомнил. Но ее поют до сих пор.

Непростая история была и с песней «Обручальная», она вышла следом. Раз десять переделывал текст! Часть писал сам, причем в Венгрии, часть писал автор. Потом переделывали аранжировку. И так далее. Все эти моменты происходят не просто так. Это судьба.

— Судьба иногда бывает и злодейкой. То, что произошло с вами в 2004 году, когда бизнесмен Тельман Исмаилов согласно документам следствия пытался силой принудить вас работать с ним и на него, закрыв в гостинице «Прага», тоже не случайно? Больше похоже на историю из 90-х или гангстерский сериал.

— К части судьбы отношусь с сожалением. Таким был и период, когда я приехал в Москву. Я не знал менталитет людей, с которыми столкнулся. Я всегда был открытым, спокойным и дружелюбным. Без двойного дна. Поэтому было сложно, когда я столкнулся с людьми, воспитанными на других ценностях. На пике популярности начали возникать конфликты с разных сторон. Я не понимал, почему их так много.

Что я делаю не так? Ведь я — мирный артист, муравья не обижу. А потом понял, что все началось с приходом в мою жизнь и работу Пригожина (Иосиф Пригожин, продюсер и муж певицы Валерии. — Авт.). Он увидел, что сможет зарабатывать со мной, и началось. Возможно, у него были добрые намерения — делать мне кучу концертов, но в итоге закончилось тем, что он объединился с Тельманом (Исмаиловым — бывшим владельцем Черкизовского рынка, влиятельным бизнесменом, которого часто связывали с криминалом; сейчас находится в международном розыске. — Авт.). Это был заговор!

Я стал жертвой. Они оба были сильными: один — миллиардер с огромными связями до сих пор, другой — акула шоу-бизнеса, знающий всех продюсеров, который мог воевать со мной на территории шоу-бизнеса. С двух сторон я получил такую атаку. Поэтому в 2004 году, когда меня избивали в гостинице «Прага», это было «воспитанием», как они понимали. Чтобы я стал их рабом. Эти люди мыслят иначе. Врагу не пожелаю с ними связаться.

— Вы ведь избавились от рабства?

— В 2006 году я ушел от Пригожина, ему было это вдвойне неприятно. Он называл меня ходячим мешком денег. И потом наговорил кучу неправды (о том, что в качестве компенсации за избиение Руссо принял огромную сумму денег в валюте, потому и не заявил в полицию. — Авт.). Это ложь! Пригожин тогда сказал: «Я порву последнюю рубашку, но дойду до конца». В российском шоу-бизнесе не должно быть криминала, но, к сожалению, он остается. А должен быть за решеткой.

— В тот момент у вас был страх за свою жизнь? Что все может закончиться.

— Страх — не могу сказать. Меня пытались закрыть по всем каналам — радио и телевидение. Но у меня было много хитов, отменить которые было невозможно. Я знал, что они способны на многое.

— В октябре Тельмана Исмаилова задержали в Черногории, вас будут вызывать на следственные действия по делу?

— Его отпустили. Потому что коррупция есть не только в России. Конечно, в Черногории знали, что Россия подала документы на его арест. Он в международном розыске. Но ему там дали политическое убежище. Как это? Сначала арестовали, потом отпустили. Какая-то игра. Даже глава СК РФ Владимир Бастрыкин напрягся от такого решения. Небольшая страна проявила неуважение к российскому закону. Если удастся поймать Исмаилова, тогда в Москве пройдет очная ставка.

— В настоящий момент вы под защитой?

— Во-первых, я нахожусь под защитой Господа. Во-вторых, Российская Федерация взяла меня под государственную защиту. Все мои передвижения контролируется силовыми структурами. Это будет продолжаться неограниченный срок — столько, сколько нужно. У меня есть охрана.

— Чем вы занимаетесь США?

— Живу в штате Нью-Джерси с женой и двумя детьми. Записываю много песен. У меня есть музыкальная студия с профессиональными русскоговорящими специалистами. Часто выступаю в Америке для русских. Так что плотно занимаюсь карьерой. Во время пандемии я вел в YouТube и Facebook шоу «Разговор по душам», проводил концерты в прямом эфире. Столько песен и клипов, сколько я выпустил за последние полтора года, мало кто выпустил.

— Дочки учатся в США? Адаптировались?

— Эммануэлла уже большая, в декабре исполнится 15 лет, учится в девятом классе. Она занималась музыкой, потом этот интерес пропал. Малая — Аве-Мария, ей 7 лет, — пошла в первый класс. Вот она очень любит петь. Из-за пандемии пока толком не можем записаться к педагогу, но занимаются танцами, успешно учат английский. Дома говорим по-русски, иногда по-английски.

— Если все благополучно разрешится с расследованием, вы готовы вернуться в Россию? Или связываете будущее с Америкой?

— Резких движений делать нельзя. Даже если в ближайший год проблема решится, справедливость будет восстановлена и преступники окажутся за решеткой, а я почувствую полную безопасность — переживаю за семью, — то с удовольствием вернусь. Где родился, там и пригодился, как говорится.

— Родились вы в Алеппо, насколько я помню.

— Да, но туда, в Сирию, вернуться сложновато (смеется). В России родилась моя карьера. Тут и сгожусь. А вообще планов на завтра не строю. Это мой принцип: живем, как ветер дует, так и направляемся.

«Суперстар»

Воскресенье/20.10

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