Киркоров и Пригожин помирились после скандала из-за Валерии

Поп-король отечественной эстрады Филипп Киркоров и продюсер Иосиф Пригожин помирились. В сторис Instagram Максима Галкина появилась нарезка с подготовки концертного зала к проведению премии «Муз-ТВ». На кадрах можно увидеть, как Пригожин и Киркоров жмут друг другу руки. «Поздравляю вас с пятнадцатилетием свадьбы с Валерией. У вас есть ко мне какие-то претензии?» — спрашивает на видеозаписи Киркоров. «Никаких», — отвечает Пригожин.

При этом видно, что рядом с Галкиным запись также ведет и светская львица Ксения Собчак. «К счастью вы не находитесь в одной номинации», — говорит Галкин Пригожину и Киркорову. На это поп-король парирует: «Как это? Мы вместе в номинации человек года». «Секундочку. Иосиф не участвует в этой номинации. Там будет Валерия», — напоминает Галкин. На это Киркоров заявляет: «Я считаю, что это номинация Пригожина».

Отметим, что не так давно в одном из интервью Филипп Киркоров заявил, что Иосиф Пригожин при первой возможности предаст родную семью. Он усомнился в искренности его чувств к Валерии.

На это чуть позже Пригожин сказал, что он понимает, откуда ветер дует. Много лет назад именно Киркоров добивался сердца Валерии, но она предпочла Пригожина. Продюсер отметил, что многие до сих пор не понимают, что нашла общего с лысым мужчиной известная певица.