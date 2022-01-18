«Приглашение получила только Валерия»: Иосиф Пригожин высказался о будущей свадьбе дочери

Продюсер Иосиф Пригожин заявил, что очень рад будущей свадьбе своей дочери Данаи. В марте наследница продюсера впервые отправится под венец.

По словам Пригожина, он счастлив, что нашелся человек, который готов взять ответственность за его наследницу. При этом продюсер заметил, что пока рассказывать обо всех деталях свадьбы рановато. Надо для начала ее сделать.

«На данный момент приглашение на свадьбу получила только Валерия. Она буквально пару минут назад зачитывала приглашение мне. Даже не знаю пока, где будет свадьба, но готов ее оплатить». Иосиф Пригожин

Напомним, что Данае Пригожине в прошлом году исполнилось 24 года. Она появилась на свет от первого брака Иосифа Пригожина с Еленой Соколовой, сообщает «Собеседник».

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