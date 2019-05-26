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«Может быть, он меня ревнует к Валерии»: Пригожин объяснил суть конфликта с Киркоровым

Как утверждает продюсер, певец в свое время также хотел завоевать сердце яркой исполнительницы.

«Может быть, он меня ревнует к Валерии»: Пригожин объяснил суть конфликта с Киркоровым
Иосиф Пригожин, Валерия и Филипп Киркоров/globallookpress.com

Продюсер Иосиф Пригожин высказался по поводу своего конфликта с поп-королем отечественной сцены Филиппом Киркоровым. У двух звезд шоу-бизнеса в последнее время сложились очень непростые отношения. Причем никто не мог понять, почему между ними в один прекрасный день вдруг пробежала черная кошка. Ранее они нормально общались и бесконфликтно решали все вопросы. Не так давно Киркоров заявил, что ради собственной славы Пригожин с легкостью мог бы опорочить честь жены. В ответ продюсер сказал, что так бы никогда не поступил, потому что для него семья была и будет на первом месте.

Что касается слов Киркорова, то Пригожин был ими крайне удивлен. По его признанию, ранее он никогда не вступал в конфликтные ситуации с поп-королем. Как отметил Пригожин, он хотел разобраться с Киркоровым, но жена Валерия попросила его этого не делать. В данном случае желание супруги для продюсера всегда закон.

Между тем у Пригожина есть мнение, почему Киркоров вдруг на него сорвался. Как считает продюсер, поп-король попросту ревнует его к супруге. Как он утверждает, много лет назад Киркоров хотел покорить Валерию, однако она выбрала другого мужчину.

«Может быть, он меня ревнует к Валерии. Вы знаете, меня долгие годы многие ревнуют к Валерии, не понимают, как она вышла замуж за такого лысого, некрасивого парня», — заявил Иосиф Пригожин, слова которого приводит «Пятый канал».

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Тэги:

ВалерияИосиф ПригожинФилипп Киркоров
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