Было — стало: как Водянова, Лопырева, Кабаева и Стриженова выглядели в юности и какими стали сейчас

Эти представительницы прекрасного пола на своем примере доказали, что возраст только добавляет женщине элегантности.

Сайт Teleprogramma.pro собрал памятные архивные снимки первых красавиц, подобрав им в пару свежие фото. Эти представительницы прекрасного пола на своем примере доказали, что возраст только добавляет женщине привлекательности, очарования и элегантности. Все подробности в нашем материале.

Виктория Лопырева, 38 лет

Возлюбленная бизнесмена Игоря Булатова в беседе с поклонниками как-то призналась, что по медицинским показателям в свое время прооперировала носик. Тогда же модель решила заодно и скорректировать его форму. Сама Виктория Лопырева считает, что нет ничего красивее, чем естественность. Ну а мы нашли редкий снимок манекенщицы времен ее юности. С возрастом овал лица Виктории потерял детскую миловидную припухлость, черты стали более правильными. Ну и носик немного сузился на кончике.

Екатерина Стриженова, 53 года

Телеведущая стала лицом программы «Доброе утро» на Первом канале. За годы своего звездного пути жена кинорежиссера и сценариста Александра Стриженова практически не изменилась. Даже, наоборот, похорошела. Екатерина Стриженова остается такой же жгучей брюнеткой. На лице телеведущей мизер морщин, овал лица четкий, под глазами нет отеков или мимических морщинок в уголках в виде «гусиной лапки». Что тут добавить? Просто браво!

Алина Кабаева, 38 лет

Сверстница Виктории Лопыревой, прославленная олимпийская чемпионка из юной красавицы и звездочки отечественной художественной гимнастики с годами превратилась в статную и элегантную даму, которой хочется восхищаться. На архивных фото Алина Кабаева предстает еще по-детски очаровательной юной девушкой. А сейчас гимнастка буквально расцвела и восхищает своих поклонников изящной грацией и утонченностью.

Наталья Водянова, 39 лет

История этой Золушки из Нижнего Новгорода напоминает сказку наяву. Первый брак с британским аристократом Джастином Портманом и появление троих детей — Лукаса, Невы и Виктора. Блистательная карьера манекенщицы. Испытание любовью и новый союз с богатейшим наследником Антуаном Арно. Следом рождение еще двоих сыновей — Максима и Романа. Такой круговорот и судьбоносные перипетии отразились на модели. Наталья Водянова хотя и не является юной девушкой, выглядит просто восхитительно. Она, как и прежде, практически не пользуется макияжем, отдавая предпочтение естественности. Ну а широкие густые брови манекенщицы стали ее фирменной изюминкой, как и природный светло-русый оттенок волос.

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