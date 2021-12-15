На первом плане — элегантная стройность: 38-летняя Кабаева в платье-комбинации по фигуре блеснула тонкими щиколотками

Алина Кабаева стала гостьей на программе «Вечерний Ургант», снявшись для эфира на Первом канале. Прославленная гимнастка сделала подарок своим поклонникам, впервые за долгое время появившись на ТВ. Фанаты были рады тому, что спортсменка вышла на публику, пообщавшись с одним из самых популярных шоуменов страны.

В Instagram-аккаунте программы «Вечерний Ургант» появилось редкое фото со съемок свежего выпуска шоу. В кадре вместе с другими гостями передачи и ее ведущим позировала 38-летняя Алина Кабаева. Разумеется, все внимание пользователи Сети обратили на элегантный наряд гимнастки.

Алина Кабаева отдала предпочтение скромной классике, примерив ультрамодное платье-комбинацию монохромного черного цвета с прозрачными рукавами. При этом гимнастка отказалась от украшений. Изюминкой образа стали фантазийные босоножки на шпильке с серебристым ремешком на тонкой щиколотке. Спортсменка умело подчеркнула стройность фигуры изящным платьем миди. А длинные гладкие волосы Алина оставила распущенными, разделив локоны на прямой пробор.

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